Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ATI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ATI VIỆT NAM
Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 1A, Đức Thắng, Trường Đại Học Y Tế Công Cộng, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 12 Triệu
Theo dõi, đối chiếu, quản lý thu chi nội bộ trong công ty.
Lập báo cáo tài chính, công nợ hàng tháng.
Kê khai, quản lý, lưu trữ hóa đơn, chứng từ liên quan; hỗ trợ soạn thảo hồ sơ.
Thực hiện các công việc theo yêu cầu của lãnh đạo Công ty.
Yêu Cầu Công Việc
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Tài chính/Kiểm toán/Kế toán.
Có kinh nghiệm là một lợi thế.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Excel, Words.


Quyền Lợi
Lương: 12 Triệu trở lên/tháng (thỏa thuận theo năng lực)
Được xét tăng lương 6 tháng/lần, thưởng theo kết quả công việc.
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến. Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Phụ cấp ăn trưa hàng tháng + Vé gửi xe
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.




Cách Thức Ứng Tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
