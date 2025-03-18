Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ATI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1A, Đức Thắng, Trường Đại Học Y Tế Công Cộng, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Theo dõi, đối chiếu, quản lý thu chi nội bộ trong công ty.

Lập báo cáo tài chính, công nợ hàng tháng.

Kê khai, quản lý, lưu trữ hóa đơn, chứng từ liên quan; hỗ trợ soạn thảo hồ sơ.

Thực hiện các công việc theo yêu cầu của lãnh đạo Công ty.

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Tài chính/Kiểm toán/Kế toán.

Có kinh nghiệm là một lợi thế.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Excel, Words.

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ATI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12 Triệu trở lên/tháng (thỏa thuận theo năng lực)

Được xét tăng lương 6 tháng/lần, thưởng theo kết quả công việc.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến. Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Phụ cấp ăn trưa hàng tháng + Vé gửi xe

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

