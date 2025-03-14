Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Summit-Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 101 Láng Hạ,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Hạch toán kế toán:

• Ghi chép, tổng hợp và đối chiếu các giao dịch tài chính hàng ngày.

• Theo dõi và quản lý công nợ phải thu, phải trả liên quan đến học viên và đối tác.

• Lập các báo cáo thuế định kỳ: thuế GTGT, TNCN, TNDN.

2. Lập báo cáo tài chính:

• Lập bảng cân đối kế toán, báo cáo lãi lỗ, lưu chuyển tiền tệ hàng tháng, quý, năm.

• Hỗ trợ kế toán trưởng trong việc hoàn thiện báo cáo tài chính và xử lý số liệu kiểm toán.

• Kiểm tra và đối chiếu dữ liệu:

• Kiểm tra, đối chiếu các khoản thu học phí và chi phí đào tạo, tư vấn du học.

• Kiểm tra định khoản kế toán của các chứng từ phát sinh, đảm bảo tính chính xác.

• Hỗ trợ các bộ phận liên quan:

Phối hợp với bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng trong việc quản lý công nợ.

• Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của kế toán trưởng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.

• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, ưu tiên trong các công ty giáo dục hoặc dịch vụ.

• Am hiểu các quy định pháp luật về thuế, tài chính.

• Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và xử lý số liệu tốt.

• Thành thạo phần mềm kế toán Misa và MS Excel.

Tại Công Ty Cổ Phần Summit-Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận (theo năng lực)

Các chế độ bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ theo quy định pháp luật.

Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp.

Được đào tạo thêm về nghiệp vụ và nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Summit-Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin