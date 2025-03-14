Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI G TECH VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 19 ngõ 441 lĩnh nam - hoang mai - hà nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhập liệu hóa đơn chứng từ hàng ngày

Theo dõi công nợ và thu chi hàng ngày

Lập báo cáo thuế bctc theo quý…

Làm các loại hợp đồng nội bộ…

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH , CĐ chuyên nghành kế toán

có kinh nghiệm cùng lĩnh vực thực tế 3 năm trở lên

Thành thạo các kĩ năng phầm mềm văn phòng

sử dụng được pm thuế misa

Nhanh nhẹ trung thực…

Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI G TECH VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cb 13-15tr/ tháng đóng bh đầy đủ

chế độ nghỉ mát du lịch hàng năm

Lương tháng 13+Kpi

Môi trường làm việc chuyên nghiệp

chế độ hiếu hỉ theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI G TECH VINA

