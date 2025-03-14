Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI G TECH VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI G TECH VINA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 19 ngõ 441 lĩnh nam
- hoang mai
- hà nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhập liệu hóa đơn chứng từ hàng ngày
Theo dõi công nợ và thu chi hàng ngày
Lập báo cáo thuế bctc theo quý…
Làm các loại hợp đồng nội bộ…
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp ĐH , CĐ chuyên nghành kế toán
có kinh nghiệm cùng lĩnh vực thực tế 3 năm trở lên
Thành thạo các kĩ năng phầm mềm văn phòng
sử dụng được pm thuế misa
Nhanh nhẹ trung thực…
Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI G TECH VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cb 13-15tr/ tháng đóng bh đầy đủ
chế độ nghỉ mát du lịch hàng năm
Lương tháng 13+Kpi
Môi trường làm việc chuyên nghiệp
chế độ hiếu hỉ theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI G TECH VINA
