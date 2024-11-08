Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Vinhomes Ocean Park, tt. Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi công nợ của khách hàng;

- Đốc thúc thanh toán, nhắc nợ đầy đủ, kịp thời; Kiểm soát nợ phát sinh & thu hồi công nợ theo quy định của Công ty;

- Chăm sóc khách hàng và chất lượng dịch vụ theo phân công của Cán bộ phụ trách;

- Thực hiện các báo cáo liên quan hàng tuần/ hàng tháng;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành nghề có liên quan đến Kế toán, Tài chính hoặc các chuyên ngành có liên quan khác;

- 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, tài chính, công nợ,.. và có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng

- Có kinh nghiệm lập báo cáo kế hoạch tài chính, ngân sách

- Nhiệt tình, chủ động, linh hoạt, có khả năng chịu áp lực công việc cao

- Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, đàm phán và xử lý xung đột tốt

- Khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc hiệu quả

- Ưu tiên ứng viên biết sử dụng phần mềm SAP

Tại Công ty cổ phần Vinhomes Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập thỏa thuận,tùy năng lực và kinh nghiệm

- Được tham gia đóng bảo hiểm theo quy định của Nhà nước,

- Hưởng các phúc lợi hấp dẫn từ TĐ Vingroup (thưởng tháng lương 13, thưởng cá nhân xuất sắc, chăm sóc sức khỏe, hưởng các chính sách ưu đãi khi sử dụng các sản phẩm của Tập đoàn [Vinhomes, Vinfast, Vinmec,…], phụ cấp ăn trưa, quà/thưởng lễ tết….)

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả, có cơ hội thăng tiến

- Ký hợp đồng lao động chính thức sau 02 tháng thử việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Vinhomes

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin