Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP
Ngày đăng tuyển: 13/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP

Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5

- Tòa nhà Diamond Flower

- số 1 Hoàng Đạo Thúy

- Thanh Xuân

- Hà Nội., Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Đến 15 Triệu

- Cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời Thu – Chi – Tồn quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, hạch toán lên PMKT của Công ty
- Báo cáo khi cần cho Ban Giám đốc, Kế toán trưởng.
- Theo dõi luồng tiền thu của khách hàng, xác nhận công nợ phải thu, phải trả với khách hàng
- Tiếp nhận đề xuất xuất hóa đơn gửi từ Admin Kinh doanh-> Xuất Hóa đơn và trả kết quả cho Admin
- Báo cáo doanh số: Doanh số ghi nhận trong tháng, doanh số tính lương, bảng tính hoa hồng, thống kê phòng khai thác của
- Phối hợp với HCNS và BP Vận hành để theo dõi, quản lý tài sản,CCDC ; hạch toán, phân bổ các khoản CCDC, khấu hao TSCĐ...đối chiếu số liệu và thống kê các khoản phân bổ theo quý. Định kì kiểm kê hàng năm
- Tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ thanh quyết toán và thực hiện theo quy trình của Ban Kế toán
- Dự trù và báo cáo kế hoạch thu chi Tuần - tháng
- Báo cáo doanh thu, công nợ, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Lotus Hà Nội.
- Tổng hợp và phân tích Báo cáo toàn khối Lotus: bao gồm KHKD, 911, 511, công nợ.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Tài chính Kế toán
2. Hiểu biết về PL thuế, Kế toán, Kiểm toán, tài chính Ngân hàng, Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc lĩnh vực về xây dựng, bất động sản, dịch vụ cho thuê VP.
3. Nắm vững nghiệp vụ kế toán.
4. Có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm trở lên làm vị trí Kế toán Tổng hợp

Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

• Đóng bảo hiểm khi ký HĐLĐ chính thức
• Thưởng tháng lương 13, nhân viên xuất sắc năm và thưởng các ngày Lễ, tết
• Tham gia Teambuilding và các sự kiện nội bộ.
• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, lộ trình thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa Diamond Flower Tower, Số 1, Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

