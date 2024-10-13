Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Kỹ Thuật Dịch Vụ Thành Công làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Kỹ Thuật Dịch Vụ Thành Công làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Công Ty CP Kỹ Thuật Dịch Vụ Thành Công
Ngày đăng tuyển: 13/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Công Ty CP Kỹ Thuật Dịch Vụ Thành Công

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty CP Kỹ Thuật Dịch Vụ Thành Công

Mức lương
15 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 79 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội., Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

Quản lý và tổng hợp số liệu Kế toán Kiểm tra, soát xét chi phí đầu vào của các INV /hóa đơn, thuế Nhập khẩu, thuế GTGT và thực hiện phân bổ các chi phí liên quan đến phân bổ giá vốn hàng bán Hạch toán các nghiệp vụ định kỳ và phát sinh Thực hiện hạch toán xử lý các chứng từ liên quan chi phí hoạt động (CP cố định, biến đổi) của toàn Công ty Thực hiện đối chiếu kiểm soát số dư công nợ phải trả NCC hàng tháng. Giải quyết vướng mắc/yêu cầu liên quan tới đối chiếu công nợ phải trả Thực hiện thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán và các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Thực hiện rà soát và xử lý các bút toán điều chỉnh (nếu có) cho các phần hành kế toán chi tiết phát sinh của Công ty Theo dõi các khoản giao dịch phát sinh theo phân công phụ trách,đối chiếu, rà soát và ghi nhận các bút toán theo quy định Thực hiện chốt số dư cuối kỳ các tài khoản chi tiết theo sự phân công nhiệm vụ. Kiểm tra đối chiếu số liệu trên Bảng cân đối phát sinh và sổ chi tiết các tài khoản thuộc phân công nhiệm vụ. Tham gia xem xét đề xuất trích lập/ hoàn nhập dự phòng nợ khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho và các khoản dự phòng khác theo quy định Thực hiện báo cáo lãi, giải trình với các cơ quan bên ngoài (thuế,thống kê, Tập Đoàn) khi có yêu cầu Thực hiện theo dõi, tính toán chỉ tiêu hiệu suất CV liên quan của phòng và các phản bổ khác về công tác kế toán. Lập báo cáo tài chính Lập các báo cáo tài chính định kỳ (hàng tháng,quý, năm) bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. Đảm bảo các báo cáo này tuân thủ các chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành. Kê khai và quyết toán thuế: Hạch toán các nghiệp vụ thuế và lập báo cáo liên quan Thực hiện việc kê khai các loại thuế (thuế giá trị gia tăng,thuế thu nhập doanh nghiệp,thuế thu nhập cá nhân,...) đúng quy định và đúng hạn. Lập báo cáo quyết toán thuế, phối hợp với cơ quan thuế trong việc kiểm tra, thanh tra thuế. Hỗ trợ và đào tạo nhân viên kế toán: Hướng dẫn các nhân viên kế toán chi tiết trong việc thực hiện công việc kế toán hàng ngày. Tham gia vào công tác đào tạo nhân viên mới, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ kế toán. Xây dựng và nâng cấp các quy trình,quy định, hướng dẫn,...về công tác kế toán.
Quản lý và tổng hợp số liệu Kế toán
Quản lý và tổng hợp số liệu Kế toán
Kiểm tra, soát xét chi phí đầu vào của các INV /hóa đơn, thuế Nhập khẩu, thuế GTGT và thực hiện phân bổ các chi phí liên quan đến phân bổ giá vốn hàng bán Hạch toán các nghiệp vụ định kỳ và phát sinh Thực hiện hạch toán xử lý các chứng từ liên quan chi phí hoạt động (CP cố định, biến đổi) của toàn Công ty Thực hiện đối chiếu kiểm soát số dư công nợ phải trả NCC hàng tháng. Giải quyết vướng mắc/yêu cầu liên quan tới đối chiếu công nợ phải trả Thực hiện thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán và các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Thực hiện rà soát và xử lý các bút toán điều chỉnh (nếu có) cho các phần hành kế toán chi tiết phát sinh của Công ty Theo dõi các khoản giao dịch phát sinh theo phân công phụ trách,đối chiếu, rà soát và ghi nhận các bút toán theo quy định Thực hiện chốt số dư cuối kỳ các tài khoản chi tiết theo sự phân công nhiệm vụ. Kiểm tra đối chiếu số liệu trên Bảng cân đối phát sinh và sổ chi tiết các tài khoản thuộc phân công nhiệm vụ. Tham gia xem xét đề xuất trích lập/ hoàn nhập dự phòng nợ khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho và các khoản dự phòng khác theo quy định Thực hiện báo cáo lãi, giải trình với các cơ quan bên ngoài (thuế,thống kê, Tập Đoàn) khi có yêu cầu Thực hiện theo dõi, tính toán chỉ tiêu hiệu suất CV liên quan của phòng và các phản bổ khác về công tác kế toán.
Kiểm tra, soát xét chi phí đầu vào của các INV /hóa đơn, thuế Nhập khẩu, thuế GTGT và thực hiện phân bổ các chi phí liên quan đến phân bổ giá vốn hàng bán
Hạch toán các nghiệp vụ định kỳ và phát sinh
Thực hiện hạch toán xử lý các chứng từ liên quan chi phí hoạt động (CP cố định, biến đổi) của toàn Công ty
Thực hiện đối chiếu kiểm soát số dư công nợ phải trả NCC hàng tháng. Giải quyết vướng mắc/yêu cầu liên quan tới đối chiếu công nợ phải trả
Thực hiện thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán và các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Thực hiện rà soát và xử lý các bút toán điều chỉnh (nếu có) cho các phần hành kế toán chi tiết phát sinh của Công ty
Theo dõi các khoản giao dịch phát sinh theo phân công phụ trách,đối chiếu, rà soát và ghi nhận các bút toán theo quy định
Thực hiện chốt số dư cuối kỳ các tài khoản chi tiết theo sự phân công nhiệm vụ. Kiểm tra đối chiếu số liệu trên Bảng cân đối phát sinh và sổ chi tiết các tài khoản thuộc phân công nhiệm vụ.
Tham gia xem xét đề xuất trích lập/ hoàn nhập dự phòng nợ khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho và các khoản dự phòng khác theo quy định
Thực hiện báo cáo lãi, giải trình với các cơ quan bên ngoài (thuế,thống kê, Tập Đoàn) khi có yêu cầu
Thực hiện theo dõi, tính toán chỉ tiêu hiệu suất CV liên quan của phòng và các phản bổ khác về công tác kế toán.
Lập báo cáo tài chính
Lập các báo cáo tài chính định kỳ (hàng tháng,quý, năm) bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. Đảm bảo các báo cáo này tuân thủ các chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành.
Lập các báo cáo tài chính định kỳ (hàng tháng,quý, năm) bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.
Đảm bảo các báo cáo này tuân thủ các chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành.
Kê khai và quyết toán thuế:
Hạch toán các nghiệp vụ thuế và lập báo cáo liên quan Thực hiện việc kê khai các loại thuế (thuế giá trị gia tăng,thuế thu nhập doanh nghiệp,thuế thu nhập cá nhân,...) đúng quy định và đúng hạn. Lập báo cáo quyết toán thuế, phối hợp với cơ quan thuế trong việc kiểm tra, thanh tra thuế.
Hạch toán các nghiệp vụ thuế và lập báo cáo liên quan
Thực hiện việc kê khai các loại thuế (thuế giá trị gia tăng,thuế thu nhập doanh nghiệp,thuế thu nhập cá nhân,...) đúng quy định và đúng hạn.
Lập báo cáo quyết toán thuế, phối hợp với cơ quan thuế trong việc kiểm tra, thanh tra thuế.
Hỗ trợ và đào tạo nhân viên kế toán:
Hướng dẫn các nhân viên kế toán chi tiết trong việc thực hiện công việc kế toán hàng ngày. Tham gia vào công tác đào tạo nhân viên mới, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ kế toán. Xây dựng và nâng cấp các quy trình,quy định, hướng dẫn,...về công tác kế toán.
Hướng dẫn các nhân viên kế toán chi tiết trong việc thực hiện công việc kế toán hàng ngày.
Tham gia vào công tác đào tạo nhân viên mới, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ kế toán.
Xây dựng và nâng cấp các quy trình,quy định, hướng dẫn,...về công tác kế toán.

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính Am hiểu sâu về các quy định pháp luật liên quan đến tài chính, kế toán và thuế. Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, tài chính. Có kinh nghiệm từ 3 năm làm KTTH (Mạnh về KT Thuế) Thànhthạo tin học văn phòng. Kỹ năng xử lý dữ liệu Ưu tiên: Ưu tiên có hiểu biết về các công cụ phân tích dữ liệu: Power BI, SQL,.. Ưu tiên có chứngchỉ kế toán thuế, chứng chỉ hành nghề đại lý thuế.
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính
Am hiểu sâu về các quy định pháp luật liên quan đến tài chính, kế toán và thuế.
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, tài chính.
Có kinh nghiệm từ 3 năm làm KTTH (Mạnh về KT Thuế)
Thànhthạo tin học văn phòng.
Kỹ năng xử lý dữ liệu
Ưu tiên: Ưu tiên có hiểu biết về các công cụ phân tích dữ liệu: Power BI, SQL,..
Ưu tiên có chứngchỉ kế toán thuế, chứng chỉ hành nghề đại lý thuế.

Tại Công Ty CP Kỹ Thuật Dịch Vụ Thành Công Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng hiệu quả công việc và quà nhân dịp đặc biệt. Đánh giá lương hàng năm Nghỉ phép năm: 12 ngày/năm và các ngày nghỉ phép khác theo quy định của Luật Lao động Việt Nam Ăn trưa căng-tin tập đoàn. Đóng Bảo hiểm Y tế/Xã hội & Bảo hiểm PJICO Được làm việc trong môi trườngtrẻ, tài năng, năng động, văn phòng làm việc hiện đại bậc nhất Việt Nam Được tài trợ tham giacác khóa học năng cao kiến thức,kỹ năng
Thưởng hiệu quả công việc và quà nhân dịp đặc biệt.
Đánh giá lương hàng năm
Nghỉ phép năm: 12 ngày/năm và các ngày nghỉ phép khác theo quy định của Luật Lao động Việt Nam
Ăn trưa căng-tin tập đoàn.
Đóng Bảo hiểm Y tế/Xã hội & Bảo hiểm PJICO
Được làm việc trong môi trườngtrẻ, tài năng, năng động, văn phòng làm việc hiện đại bậc nhất Việt Nam
Được tài trợ tham giacác khóa học năng cao kiến thức,kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Kỹ Thuật Dịch Vụ Thành Công

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Kỹ Thuật Dịch Vụ Thành Công

Công Ty CP Kỹ Thuật Dịch Vụ Thành Công

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12A, tòa nhà Thành Công, 79 Đường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

