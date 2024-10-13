Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Kỹ Thuật Dịch Vụ Thành Công làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Quản lý và tổng hợp số liệu Kế toán Kiểm tra, soát xét chi phí đầu vào của các INV /hóa đơn, thuế Nhập khẩu, thuế GTGT và thực hiện phân bổ các chi phí liên quan đến phân bổ giá vốn hàng bán Hạch toán các nghiệp vụ định kỳ và phát sinh Thực hiện hạch toán xử lý các chứng từ liên quan chi phí hoạt động (CP cố định, biến đổi) của toàn Công ty Thực hiện đối chiếu kiểm soát số dư công nợ phải trả NCC hàng tháng. Giải quyết vướng mắc/yêu cầu liên quan tới đối chiếu công nợ phải trả Thực hiện thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán và các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Thực hiện rà soát và xử lý các bút toán điều chỉnh (nếu có) cho các phần hành kế toán chi tiết phát sinh của Công ty Theo dõi các khoản giao dịch phát sinh theo phân công phụ trách,đối chiếu, rà soát và ghi nhận các bút toán theo quy định Thực hiện chốt số dư cuối kỳ các tài khoản chi tiết theo sự phân công nhiệm vụ. Kiểm tra đối chiếu số liệu trên Bảng cân đối phát sinh và sổ chi tiết các tài khoản thuộc phân công nhiệm vụ. Tham gia xem xét đề xuất trích lập/ hoàn nhập dự phòng nợ khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho và các khoản dự phòng khác theo quy định Thực hiện báo cáo lãi, giải trình với các cơ quan bên ngoài (thuế,thống kê, Tập Đoàn) khi có yêu cầu Thực hiện theo dõi, tính toán chỉ tiêu hiệu suất CV liên quan của phòng và các phản bổ khác về công tác kế toán. Lập báo cáo tài chính Lập các báo cáo tài chính định kỳ (hàng tháng,quý, năm) bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. Đảm bảo các báo cáo này tuân thủ các chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành. Kê khai và quyết toán thuế: Hạch toán các nghiệp vụ thuế và lập báo cáo liên quan Thực hiện việc kê khai các loại thuế (thuế giá trị gia tăng,thuế thu nhập doanh nghiệp,thuế thu nhập cá nhân,...) đúng quy định và đúng hạn. Lập báo cáo quyết toán thuế, phối hợp với cơ quan thuế trong việc kiểm tra, thanh tra thuế. Hỗ trợ và đào tạo nhân viên kế toán: Hướng dẫn các nhân viên kế toán chi tiết trong việc thực hiện công việc kế toán hàng ngày. Tham gia vào công tác đào tạo nhân viên mới, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ kế toán. Xây dựng và nâng cấp các quy trình,quy định, hướng dẫn,...về công tác kế toán.

