Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Trạng Nguyên làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 2, xóm Vua Mây, Thôn Văn Hội, Xã Đại Thắng, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội, Phú Xuyên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Hỗ trợ Kế toán trưởng trong việc tổ chức và quản lý hoạt động trong phạm vi Phòng Kế toán của công ty, phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty, không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy; Tổng hợp số liệu liên quan đến công nợ phải thu, phải trả, hàng tồn kho gửi ban giám đốc. Kiểm tra hóa đơn, tổng hợp tờ khai thuế hàng tháng/quý và báo cáo năm Theo dõi hợp đồng vay ngân hàng, các khoản giải ngân theo hạn mức cho phép Phối hợp cùng KTT và nhân viên kế toán hoàn thành các công việc theo yêu cầu của Ban giám đốc. Bảo đảm tiến độ công việc của bộ phận kế toán cũng như tại các chi nhánh trực thuộc công ty. Thực hiện các giao dịch với ngân hàng theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp; Tính toán và trích nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế nộp ngân sách, các quĩ để lại công ty và thanh toán đúng hạn các khoản tiền vay, các khoản công nợ phải thu, phải trả; Xác định phản ánh chính xác, kịp thời, đúng chế độ, kết quả kiểm kê tài sản hàng kỳ và đề xuất các biện pháp giải quyết, xử lý khi có các trường hợp thất thoát xảy ra Kiểm soát quy trình lập hồ sơ sổ sách, các bút toán thanh toán, các quy trình kiểm kê tài sản, kiểm tra các báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán cũng như các tài liệu khác có liên quan của doanh nghiệp và của các bộ phận, chi nhánh công ty. Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán bí mật của công ty; Phối hợp cùng KTT và các BP liên quan trong việc thực hiện xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong công ty Xây dựng quy trình kế toán, hướng dẫn và giám sát nhân viên thực hiện

Hỗ trợ Kế toán trưởng trong việc tổ chức và quản lý hoạt động trong phạm vi Phòng Kế toán của công ty, phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty, không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy;

Tổng hợp số liệu liên quan đến công nợ phải thu, phải trả, hàng tồn kho gửi ban giám đốc.

Kiểm tra hóa đơn, tổng hợp tờ khai thuế hàng tháng/quý và báo cáo năm

Theo dõi hợp đồng vay ngân hàng, các khoản giải ngân theo hạn mức cho phép

Phối hợp cùng KTT và nhân viên kế toán hoàn thành các công việc theo yêu cầu của Ban giám đốc.

Bảo đảm tiến độ công việc của bộ phận kế toán cũng như tại các chi nhánh trực thuộc công ty.

Thực hiện các giao dịch với ngân hàng theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp;

Tính toán và trích nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế nộp ngân sách, các quĩ để lại công ty và thanh toán đúng hạn các khoản tiền vay, các khoản công nợ phải thu, phải trả;

Xác định phản ánh chính xác, kịp thời, đúng chế độ, kết quả kiểm kê tài sản hàng kỳ và đề xuất các biện pháp giải quyết, xử lý khi có các trường hợp thất thoát xảy ra

Kiểm soát quy trình lập hồ sơ sổ sách, các bút toán thanh toán, các quy trình kiểm kê tài sản, kiểm tra các báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán cũng như các tài liệu khác có liên quan của doanh nghiệp và của các bộ phận, chi nhánh công ty.

Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán bí mật của công ty;

Phối hợp cùng KTT và các BP liên quan trong việc thực hiện xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong công ty

Xây dựng quy trình kế toán, hướng dẫn và giám sát nhân viên thực hiện

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Đại học Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Chủ động, linh hoạt, có trách nhiệm và khả năng bao quát công việc tốt Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm Có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhôm kính/cơ khí chính xác/sản xuất chế tạo là lợi thế Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm.

Trình độ: Đại học

Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Chủ động, linh hoạt, có trách nhiệm và khả năng bao quát công việc tốt

Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhôm kính/cơ khí chính xác/sản xuất chế tạo là lợi thế

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm.

Tại Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Trạng Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12.000.000 - 15.000.000 đồng/tháng (thoả thuận theo năng lực) Thời gian làm việc: giờ hành chính từ Thứ 2 – Thứ 7 từ 8h00-18h00 (nghỉ trưa 12h00-14h00). Nghỉ chủ nhật. Thưởng tháng lương 13, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật ..... Tham gia BHXH, 12 ngày phép/năm. Ngày nghỉ: theo quy định của Luật lao động Môi trường làm việc: Năng động, chuyên nghiệp, thân thiện

Lương: 12.000.000 - 15.000.000 đồng/tháng (thoả thuận theo năng lực)

Thời gian làm việc: giờ hành chính từ Thứ 2 – Thứ 7 từ 8h00-18h00 (nghỉ trưa 12h00-14h00). Nghỉ chủ nhật.

Thưởng tháng lương 13, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật .....

Tham gia BHXH, 12 ngày phép/năm.

Ngày nghỉ: theo quy định của Luật lao động

Môi trường làm việc: Năng động, chuyên nghiệp, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Trạng Nguyên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin