Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU
- Hà Nội: Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 25 Triệu
Đối chiếu số liệu giữa các đơn vị, dữ liệu tổng hợp và chi tiết
Hướng dẫn các kế toán viên xử lý và tổ chức hạch toán các nghiệp vụ phát sinh khoa học, bài bản
Thống kê và tổng hợp dữ liệu kế toán, các báo cáo kế toán khi có yêu cầu
Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh, sự cân đối giữa số liệu giữa kế toán tổng hợp và chi tiết
Kiểm tra lại tính chính xác, trung thực các báo cáo kế toán chi tiết của kế toán viên
Tổng hợp số liệu và cung cấp cho ban lãnh đạo hoặc các cơ quan chức năng khi có yêu cầu, giải trình số liệu cho cơ quan thuế hay các cơ quan chức năng khác khi có thắc mắc.
Hỗ trợ các công việc chuyên môn khác cho trưởng bộ phận kế toán
Đối chiếu số liệu giữa các đơn vị, dữ liệu tổng hợp và chi tiết
Hướng dẫn các kế toán viên xử lý và tổ chức hạch toán các nghiệp vụ phát sinh khoa học, bài bản
Thống kê và tổng hợp dữ liệu kế toán, các báo cáo kế toán khi có yêu cầu
Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh, sự cân đối giữa số liệu giữa kế toán tổng hợp và chi tiết
Kiểm tra lại tính chính xác, trung thực các báo cáo kế toán chi tiết của kế toán viên
Tổng hợp số liệu và cung cấp cho ban lãnh đạo hoặc các cơ quan chức năng khi có yêu cầu, giải trình số liệu cho cơ quan thuế hay các cơ quan chức năng khác khi có thắc mắc.
Hỗ trợ các công việc chuyên môn khác cho trưởng bộ phận kế toán
Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam/Nữ, độ tuổi từ 30 - 45 tuổi; Nữ cao 1m58 -1m65, Nam cao từ 1m65 - 1m72; Hình thức: Ngoại hình ưa nhìn, không nói ngọng, nói lắp, nói giọng địa phương;
Kiến thức: Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc các chuyên ngành có liên quan.
Kinh nghiệm: Tối thiểu 05 năm kế toán tổng hợp tại các công ty
Kỹ năng: Kỹ năng quản lý, Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, Kỹ năng phân tích báo cáo
Thái độ: Cẩn thận, trung thành, trung thực, nhiệt tình, nhanh nhẹn, linh hoạt, nhạy bén, tận tâm, có tinh thần trách nhiệm cao, yêu cái đẹp.
Tại CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 18 triệu – 25 triệu/tháng (thỏa thuận phù hợp theo năng lực)
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện, ổn định và có nhiều cơ hội thăng tiến.
Được hưởng nhiều chế độ đãi ngộ thỏa đáng: tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước, cùng nhiều chế độ đặc biệt khác của Công ty: hưởng các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, du lịch (trong nước và nước ngoài), chế độ thăm khám sức khỏe (hàng tháng và hàng năm), tặng quà các ngày Lễ, Tết (08/3, 20/10, 30/4 và 1/5, 2/9, Tết âm lịch, Tết dương lịch...). Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ do Công ty tài trợ (trong nước và nước ngoài)....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI