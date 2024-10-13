Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Đối chiếu số liệu giữa các đơn vị, dữ liệu tổng hợp và chi tiết Hướng dẫn các kế toán viên xử lý và tổ chức hạch toán các nghiệp vụ phát sinh khoa học, bài bản Thống kê và tổng hợp dữ liệu kế toán, các báo cáo kế toán khi có yêu cầu Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh, sự cân đối giữa số liệu giữa kế toán tổng hợp và chi tiết Kiểm tra lại tính chính xác, trung thực các báo cáo kế toán chi tiết của kế toán viên Tổng hợp số liệu và cung cấp cho ban lãnh đạo hoặc các cơ quan chức năng khi có yêu cầu, giải trình số liệu cho cơ quan thuế hay các cơ quan chức năng khác khi có thắc mắc. Hỗ trợ các công việc chuyên môn khác cho trưởng bộ phận kế toán

Đối chiếu số liệu giữa các đơn vị, dữ liệu tổng hợp và chi tiết

Hướng dẫn các kế toán viên xử lý và tổ chức hạch toán các nghiệp vụ phát sinh khoa học, bài bản

Thống kê và tổng hợp dữ liệu kế toán, các báo cáo kế toán khi có yêu cầu

Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh, sự cân đối giữa số liệu giữa kế toán tổng hợp và chi tiết

Kiểm tra lại tính chính xác, trung thực các báo cáo kế toán chi tiết của kế toán viên

Tổng hợp số liệu và cung cấp cho ban lãnh đạo hoặc các cơ quan chức năng khi có yêu cầu, giải trình số liệu cho cơ quan thuế hay các cơ quan chức năng khác khi có thắc mắc.

Hỗ trợ các công việc chuyên môn khác cho trưởng bộ phận kế toán

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ, độ tuổi từ 30 - 45 tuổi; Nữ cao 1m58 -1m65, Nam cao từ 1m65 - 1m72; Hình thức: Ngoại hình ưa nhìn, không nói ngọng, nói lắp, nói giọng địa phương; Kiến thức: Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc các chuyên ngành có liên quan. Kinh nghiệm: Tối thiểu 05 năm kế toán tổng hợp tại các công ty Kỹ năng: Kỹ năng quản lý, Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, Kỹ năng phân tích báo cáo Thái độ: Cẩn thận, trung thành, trung thực, nhiệt tình, nhanh nhẹn, linh hoạt, nhạy bén, tận tâm, có tinh thần trách nhiệm cao, yêu cái đẹp.

Giới tính: Nam/Nữ, độ tuổi từ 30 - 45 tuổi; Nữ cao 1m58 -1m65, Nam cao từ 1m65 - 1m72; Hình thức: Ngoại hình ưa nhìn, không nói ngọng, nói lắp, nói giọng địa phương;

Kiến thức: Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 05 năm kế toán tổng hợp tại các công ty

Kỹ năng: Kỹ năng quản lý, Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, Kỹ năng phân tích báo cáo

Thái độ: Cẩn thận, trung thành, trung thực, nhiệt tình, nhanh nhẹn, linh hoạt, nhạy bén, tận tâm, có tinh thần trách nhiệm cao, yêu cái đẹp.

Tại CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 18 triệu – 25 triệu/tháng (thỏa thuận phù hợp theo năng lực) Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện, ổn định và có nhiều cơ hội thăng tiến. Được hưởng nhiều chế độ đãi ngộ thỏa đáng: tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước, cùng nhiều chế độ đặc biệt khác của Công ty: hưởng các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, du lịch (trong nước và nước ngoài), chế độ thăm khám sức khỏe (hàng tháng và hàng năm), tặng quà các ngày Lễ, Tết (08/3, 20/10, 30/4 và 1/5, 2/9, Tết âm lịch, Tết dương lịch...). Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ do Công ty tài trợ (trong nước và nước ngoài)....

Lương: 18 triệu – 25 triệu/tháng (thỏa thuận phù hợp theo năng lực)

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện, ổn định và có nhiều cơ hội thăng tiến.

Được hưởng nhiều chế độ đãi ngộ thỏa đáng: tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước, cùng nhiều chế độ đặc biệt khác của Công ty: hưởng các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, du lịch (trong nước và nước ngoài), chế độ thăm khám sức khỏe (hàng tháng và hàng năm), tặng quà các ngày Lễ, Tết (08/3, 20/10, 30/4 và 1/5, 2/9, Tết âm lịch, Tết dương lịch...). Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ do Công ty tài trợ (trong nước và nước ngoài)....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin