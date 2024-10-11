Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phẩn cơ khí chính xác Smart Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phẩn cơ khí chính xác Smart Việt Nam
- Hà Nội: Khu công nghiệp Quang Minh mở rộng, thị trấn Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội, Mê Linh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tổng hợp và phân bổ chi phí sản xuất
Tính giá thành sản phẩm
Quản lý hàng tồn kho
Lập báo cáo tài chính và quản trị
Quản lý và kiểm soát các tài khoản kế toán
Quản lý thuế và các nghiệp vụ tài chính khác
Kiểm soát nội bộ và đảm bảo tính tuân thủ
Phân tích và dự báo tài chính
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán hoặc các chuyên ngành có liên quan
Có kinh nghiệm tính giá thành sản xuất. Ưu tiên các ứng viên đã từng làm cho các gia công cơ khí đặc thù
Có kinh nghiệm hoàn thuế cho các công ty xuất khẩu
Tại Công ty cổ phẩn cơ khí chính xác Smart Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương phù hợp với năng lực qua quá trình phỏng vấn trực tiếp
Tham gia các dự án nâng cao năng lực
Cơ hội làm việc với các công ty nước ngoài, phát triển khả năng ngoại ngữ tiếng anh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phẩn cơ khí chính xác Smart Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
