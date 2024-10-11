Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phẩn cơ khí chính xác Smart Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu công nghiệp Quang Minh mở rộng, thị trấn Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội, Mê Linh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tổng hợp và phân bổ chi phí sản xuất Tính giá thành sản phẩm Quản lý hàng tồn kho Lập báo cáo tài chính và quản trị Quản lý và kiểm soát các tài khoản kế toán Quản lý thuế và các nghiệp vụ tài chính khác Kiểm soát nội bộ và đảm bảo tính tuân thủ Phân tích và dự báo tài chính

Tổng hợp và phân bổ chi phí sản xuất

Tính giá thành sản phẩm

Quản lý hàng tồn kho

Lập báo cáo tài chính và quản trị

Quản lý và kiểm soát các tài khoản kế toán

Quản lý thuế và các nghiệp vụ tài chính khác

Kiểm soát nội bộ và đảm bảo tính tuân thủ

Phân tích và dự báo tài chính

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán hoặc các chuyên ngành có liên quan Có kinh nghiệm tính giá thành sản xuất. Ưu tiên các ứng viên đã từng làm cho các gia công cơ khí đặc thù Có kinh nghiệm hoàn thuế cho các công ty xuất khẩu

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán hoặc các chuyên ngành có liên quan

Có kinh nghiệm tính giá thành sản xuất. Ưu tiên các ứng viên đã từng làm cho các gia công cơ khí đặc thù

Có kinh nghiệm hoàn thuế cho các công ty xuất khẩu

Tại Công ty cổ phẩn cơ khí chính xác Smart Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương phù hợp với năng lực qua quá trình phỏng vấn trực tiếp Tham gia các dự án nâng cao năng lực Cơ hội làm việc với các công ty nước ngoài, phát triển khả năng ngoại ngữ tiếng anh

Mức lương phù hợp với năng lực qua quá trình phỏng vấn trực tiếp

Tham gia các dự án nâng cao năng lực

Cơ hội làm việc với các công ty nước ngoài, phát triển khả năng ngoại ngữ tiếng anh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phẩn cơ khí chính xác Smart Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin