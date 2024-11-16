Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu (Arico) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

MỤC ĐÍCH CỦA VỊ TRÍ CÔNG VIỆC

• Đảm bảo việc hạch toán kế toán theo đúng chuẩn mực kế toán, tách bạch quy định về thuế và kế toán.

• Đảm bảo việc lập và trình bày BCTC trung thực, hợp lý và không bị sai sót; cung cấp báo cáo đúng hạn theo quy định của Công ty và pháp luật.

• Đảm bảo việc kê khai, quyết toán và nộp thuế đúng hạn; tối ưu hóa lợi ích về thuế; giảm thiểu rủi ro trong việc kê khai và quyết toán thuế.

CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH

I. Kế toán tổng hợp:

• Kiểm tra chứng từ và việc ghi sổ kế toán liên quan đến số tiền, định khoản, vụ việc, mã phí, mã bộ phận...; hướng dẫn kế toán viên ghi chép và hạch toán sổ kế toán.

• Hạch toán các nghiệp vụ kế toán khác không do kế toán viên phụ trách.

• Phối hợp với chuyên viên lao động tiền lương, kiểm tra và hạch toán chi phí tiền lương, bảo hiểm, thuế TNCN, trợ cấp thôi việc và các chế độ khác liên quan đến người lao động.

• Kiểm tra chi phí và tính giá thành sản xuất, công trình, xác định giá vốn công trình.

• Kiểm tra tình hình cập nhật tăng giảm TSCĐ, CCDC và tính khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC hàng tháng; phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn.

• Kiểm tra tất cả các tài khoản trước khi lập BCTC; yêu cầu kế toán viên chỉnh sửa sai sót hoặc xử lý số dư, thu hồi công nợ ...

• Lập Báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất do PKT phụ trách đúng theo biểu mẫu và thời hạn quy định.

• Làm việc với kiểm toán độc lập về việc cung cấp chứng từ, giải trình số liệu và phát hành báo cáo tài chính kiểm toán.

• Lập báo cáo thống kê theo quy định.

II. Kế toán thuế:

• Kiểm tra hóa đơn, chứng từ đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế công ty.

• Kê khai thuế GTGT, TNDN, thuế môn bài và các loại thuế khác của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

• Đề nghị nộp thuế; theo dõi và đối chiếu công nợ với cơ quan thuế định kỳ hàng năm (hoặc đột xuất nếu có yêu cầu).

• Trực tiếp làm việc với Cơ quan thuế quản lý về các vấn đề liên quan đến Thuế.

III. Các công việc khác:

• Đào tạo phát triển nhân viên PKT, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn về kế toán, thuế.

• Các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng.

IV. Quyền hạn:

• Được quyền kiểm tra tất cả các chứng từ và hạch toán kế toán; yêu cầu các kế toán viên sửa sai nếu phát hiện sai sót, nhầm lẫn.

• Được phép ký duyệt các hồ sơ, chứng từ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được phân công, ủy quyền (nếu có);

• Được quyền yêu cầu các cá nhân/bộ phận có liên quan thông tin, chứng từ đầy đủ kịp thời để thực hiện công việc.

• Được phép đề xuất ý kiến cải tiền và yêu cầu hỗ trợ để hoàn thành công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu cầu năng lực

• Trình độ học vấn: Đại học.

• Trình độ ngoại ngữ: trình độ B trở lên.

• Trình độ tin học: Thông thạo tin học văn phòng, Phần mềm Kế toán.

• Kiến thức: Chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán.

• Kỹ năng: Đàm phán, thương lượng; Kỹ năng giao tiếp; Làm việc độc lập, theo nhóm.

• Kinh nghiệm: tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán.

2. Yêu cầu khác:

• Tính cách cá nhân: trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn, kiên nhẫn, hòa đồng, vui vẻ

• Phong cách làm việc: Chuyên nghiệp

• Thể chất và sức khoẻ: sức khỏe tốt

• Giới tính: Nam/nữ

• Độ tuổi: 24 - 35 tuổi

• Ngoại hình: ưa nhìn.

Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu (Arico) Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

Lương Tháng Thứ 13, thưởng hiệu quả lao động, Thưởng có thành tích tốt, thưởng khi có sáng kiến

Chăm sóc sức khoẻ

PVI, BHXH,

Đào tạo

Cơ hội đào tạo nước ngoài, trong nước, du lịch, phép năm, thể thao, sinh nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu (Arico)

