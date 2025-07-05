Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH WIND SUPPLY CHAIN ONE (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Aeon Mall Tân Phú, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Beneunder là một thương hiệu toàn cầu chuyên về quần áo và phụ kiện chống nắng chất lượng cao với giá cả phải chăng. Beneunder tập trung vào sự kết hợp giữa phong cách đơn giản, tiện nghi hiện đại và tính năng cải tiến nhằm hướng đến giới trẻ.

Quản Lý Cửa Hàng - (Level S5 - Outdoor Captain)

Địa điểm: Aeon Tân Phú

Quản lý đội ngũ nhân viên (Từ 3-5 bạn) hoàn thành mục tiêu doanh số và nâng cao sự hài lòng cũng như trải nghiệm của khách hàng.

Tham gia Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân viên nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp và năng lực chuyên môn của nhân viên.

Đảm bảo việc trưng bày, dịch vụ khách hàng và vận hành tại cửa hàng luôn tuân thủ theo các tiêu chuẩn của công ty đề ra.

Phân tích số liệu bán hàng và quản lý tồn kho để xây dựng các kế hoạch vận hành và biện pháp cải tiến phù hợp.

Phối hợp với các phòng ban & quản lý khu vực để tối ưu hóa nguồn lực cửa hàng và triển khai hiệu quả các chiến lược.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản.

Ứng viên lý tưởng cần có kinh nghiệm quản lý cửa hàng trong các lĩnh vực: thể thao, đồ dùng/trang phục dã ngoại (outdoor), hoặc thời trang nữ.

Có nền tảng vững chắc về dịch vụ khách hàng cá nhân hóa và kỹ năng bán hàng.

Tại CÔNG TY TNHH WIND SUPPLY CHAIN ONE (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc nhận 100% lương

Đóng Bảo hiểm trên mức 100% lương

Thưởng doanh số, lộ trình thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WIND SUPPLY CHAIN ONE (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin