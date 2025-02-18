Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần đầu tư Bất động sản Hưng Lộc Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1) Thực hiện hồ sơ vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn (Báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán, báo cáo thuế, hồ sơ nhận nợ vay,

2) Tiến hành phối hợp khảo sát thực tế Dự án, chuẩn bị hồ sơ phục vụ công tác thẩm định BĐS/ thẩm định dự án đầu tư BĐS…) cho nhiều mục đích khác nhau của Doanh nghiệp;

3) Gửi hồ sơ vay đến tổ chức tài chính/ngân hàng, giải trình hồ sơ và đôn đốc thực hiện;

4) Quản lý tài sản thế chấp; kiểm tra, đối chiếu với hợp đồng đảm bảo, hợp đồng tín dụng;

5) Lập và kiểm soát FS( Phương án tài chính cho dự án BĐS/ cá nhân)

6) Lập và kiểm soát kế hoạch tài chính, kế hoạch dòng tiền Dự án BĐS, Doanh nghiệp

7) Hỗ trợ giải quyết công việc trong phòng Tài chính theo phân công của phụ trách phòng;

8) Phối hợp các phòng ban chuyên môn để soạn thảo Hợp đồng, văn bản, hồ sơ giải trình, .. liên quan hoạt động huy động vốn

9) Kết nối, phối hợp và làm việc với bank, nhà đầu tư, đối tác công ty để để xử lý, giải quyết công việc liên quan nhanh chóng, khả thi, hiệu quả

10) Lập kế hoạch công việc theo tuần, tháng;

11) Báo cáo nghiệp vụ; báo cáo thực hiện kế hoạch công việc định kỳ tuần, tháng.

12) Báo cáo chi tiết khoản huy động( gốc, lãi, nhóm nợ, hạn trả nợ…)

13) Quản lý hồ sơ lưu trữ hồ sơ phục vụ công tác quản trị;

14) Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của phụ trách phòng Tài chính; hỗ trợ giải quyết công việc trong phòng Tài chính theo phân công của phụ trách phòng.

Quan hệ công việc

Báo cáo cho: Trưởng phòng Tài chính.

Giám sát vị trí: Không.

Kiến thức:Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán; có kiến thức chuyên môn tốt; hiểu biết về luật doanh nghiệp; luật nhà ở, luật đất đai, luật kd bđs, luật các tổ chức tín dụng, luật đầu tư, luật thẩm định giá, luật, văn bản quy định về TPDN, cổ phiếu,…

Đọc hiểu và nắm vững báo cáo tài chính của doanh nghiệp, có khả năng lập báo cáo tài chính và giải trình và phân tích tài chinh1, phân tích đầu tư.

Hiểu biết về hồ sơ vay vốn tại ngân hàng; có kinh nghiệm quản lý các khoản vay ngắn hạn, trung ,dài hạn& tài sản đảm bảo.

Kỹ năng:

Phân tích, tổng hợp và trình bày file báo cáo dashboard

Thành thạo tin học văn phòng( Word, excel” đặc biệt các hạm logic, hàm tài chính, àm thống kê kết hợp, ppt, google sheets; google docs; google slides…

Thành thạo phần mềm kế toán MISA/ AMIS

Thành thạo English là 01 lợi thế

Kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy logic, tư duy trình bày, thuyết phục

Kinh nghiệm:Từ 03 năm trở lên ở vị trí chuyên viên tài chính; chuyên viên phân tích đầu tư, kế toán quản trị; kế toán tổng hợp hay vị trí tương đương tại các công ty Chủ đầu tư, xây dựng, BĐS, bank, quỹ đầu tư.

Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng, Tài chính / Đầu tư

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh