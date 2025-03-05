Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN REAL-TIME ROBOTICS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REAL-TIME ROBOTICS VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 22 đường 53B, P. Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập các báo cáo ngày, tuần, tháng về: doanh số, xuất, nhập, tồn hàng hoá.
Báo cáo thuế hàng tháng
Kiểm tra, đối chiếu tiền, hàng với thủ kho, thủ quỹ; Kiểm kê kho, quỹ.
Vào sổ hạch toán chi tiết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (sử dụng phần mềm kế toán).
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng và ban lãnh đạo công ty giao.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ tốt nghiệp Trung học, CĐ hoặc ĐH ngành kế toán thương mại, tài chính kế toán…
Ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm 02-03 năm trở lên
Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo
Có khả năng hòa đồng; xây dựng tinh thần làm việc theo nhóm
Có ý chí phấn đấu, tìm tòi, học hỏi.
Chấp nhận làm việc dưới áp lực
Thành thạo sử dụng các phần mềm trong kế toán
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REAL-TIME ROBOTICS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương theo thỏa thuận, thưởng doanh thu hàng năm
Hỗ trợ cơm trưa
Các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật và công ty.
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hội nhập quốc tế.
Có hội học hỏi và nâng cao trình độ, có cơ hội đào tạo ở nước ngoài.
Thời gian làm việc: 8h-17h, 2 ngày thứ 7 trong tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REAL-TIME ROBOTICS VIỆT NAM
