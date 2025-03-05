Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN REAL-TIME ROBOTICS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 22 đường 53B, P. Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập các báo cáo ngày, tuần, tháng về: doanh số, xuất, nhập, tồn hàng hoá.

Báo cáo thuế hàng tháng

Kiểm tra, đối chiếu tiền, hàng với thủ kho, thủ quỹ; Kiểm kê kho, quỹ.

Vào sổ hạch toán chi tiết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (sử dụng phần mềm kế toán).

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng và ban lãnh đạo công ty giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tốt nghiệp Trung học, CĐ hoặc ĐH ngành kế toán thương mại, tài chính kế toán…

Ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm 02-03 năm trở lên

Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo

Có khả năng hòa đồng; xây dựng tinh thần làm việc theo nhóm

Có ý chí phấn đấu, tìm tòi, học hỏi.

Chấp nhận làm việc dưới áp lực

Thành thạo sử dụng các phần mềm trong kế toán

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REAL-TIME ROBOTICS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo thỏa thuận, thưởng doanh thu hàng năm

Hỗ trợ cơm trưa

Các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật và công ty.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hội nhập quốc tế.

Có hội học hỏi và nâng cao trình độ, có cơ hội đào tạo ở nước ngoài.

Thời gian làm việc: 8h-17h, 2 ngày thứ 7 trong tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REAL-TIME ROBOTICS VIỆT NAM

