Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Mỹ Phẩm J&W làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Mỹ Phẩm J&W
- Hồ Chí Minh:
- 161 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
• Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
• Thực hiện báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN hàng tháng-quý, Báo cáo quyết toán thuế TNDN, TNCN năm.
• Theo dõi xuất nhập tồn nguyên vật liệu và hàng hóa
• Lập bảng phân bổ chi phí, khấu hao tài sản cố định
• Tiếp nhận hồ sơ thanh toán từ các bộ phận có liên quan
• Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ các hồ sơ thanh toán.
• Làm hồ sơ đề nghị cấp chứng thư bảo lãnh, giải chấp
• Kiểm tra công nợ phải thu phải trả hàng tháng, hàng quý, cuối năm
• Lập báo cáo tài chính theo từng quý, năm và báo cáo giải trình chi tiết
• Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
• Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiếm toán, thanh tra theo yêu cầu.
• Nghiệp vụ phân bổ tổng hợp lên BCTC
• Lưu trữ dữ liệu kế toán
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm kế toán : 2 năm trở lên
- Biết tiếng Trung hoặc Anh
- Khả năng làm việc độc lập
Tại Công Ty TNHH Mỹ Phẩm J&W Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN
- Thưởng lễ tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Mỹ Phẩm J&W
