Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Mỹ Phẩm J&W làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Mỹ Phẩm J&W
Ngày đăng tuyển: 04/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Mỹ Phẩm J&W

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 161 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

• Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
• Thực hiện báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN hàng tháng-quý, Báo cáo quyết toán thuế TNDN, TNCN năm.
• Theo dõi xuất nhập tồn nguyên vật liệu và hàng hóa
• Lập bảng phân bổ chi phí, khấu hao tài sản cố định
• Tiếp nhận hồ sơ thanh toán từ các bộ phận có liên quan
• Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ các hồ sơ thanh toán.
• Làm hồ sơ đề nghị cấp chứng thư bảo lãnh, giải chấp
• Kiểm tra công nợ phải thu phải trả hàng tháng, hàng quý, cuối năm
• Lập báo cáo tài chính theo từng quý, năm và báo cáo giải trình chi tiết
• Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
• Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiếm toán, thanh tra theo yêu cầu.
• Nghiệp vụ phân bổ tổng hợp lên BCTC
• Lưu trữ dữ liệu kế toán

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên nghành kế toán
- Kinh nghiệm kế toán : 2 năm trở lên
- Biết tiếng Trung hoặc Anh
- Khả năng làm việc độc lập

Tại Công Ty TNHH Mỹ Phẩm J&W Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 15tr - 20tr
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN
- Thưởng lễ tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Mỹ Phẩm J&W

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Mỹ Phẩm J&W

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 20/18B đường 12, Phường Cát Lái, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

