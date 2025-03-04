Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Mỹ Phẩm J&W làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 161 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

• Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

• Thực hiện báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN hàng tháng-quý, Báo cáo quyết toán thuế TNDN, TNCN năm.

• Theo dõi xuất nhập tồn nguyên vật liệu và hàng hóa

• Lập bảng phân bổ chi phí, khấu hao tài sản cố định

• Tiếp nhận hồ sơ thanh toán từ các bộ phận có liên quan

• Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ các hồ sơ thanh toán.

• Làm hồ sơ đề nghị cấp chứng thư bảo lãnh, giải chấp

• Kiểm tra công nợ phải thu phải trả hàng tháng, hàng quý, cuối năm

• Lập báo cáo tài chính theo từng quý, năm và báo cáo giải trình chi tiết

• Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

• Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiếm toán, thanh tra theo yêu cầu.

• Nghiệp vụ phân bổ tổng hợp lên BCTC

• Lưu trữ dữ liệu kế toán

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học chuyên nghành kế toán

- Kinh nghiệm kế toán : 2 năm trở lên

- Biết tiếng Trung hoặc Anh

- Khả năng làm việc độc lập

Tại Công Ty TNHH Mỹ Phẩm J&W Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 15tr - 20tr

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN

- Thưởng lễ tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Mỹ Phẩm J&W

