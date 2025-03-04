Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TD
Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 50 Đường số 4, Khu đô thị Vạn Phúc City, Thủ Đức, Tp.HCM, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp từ Đại học chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán hoặc tài chính
• Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
• Sử dụng thành thạo Word, Excel, Powerpoint.
• Nắm vững các nghiệm vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hơp dữ liệu và viết báo cáo.
• Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
• Sử dụng thành thạo Word, Excel, Powerpoint.
• Nắm vững các nghiệm vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hơp dữ liệu và viết báo cáo.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TD Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, hòa đồng
Thời gian làm việc giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (8:00-17:00), thứ 7 (8:00-11:30), nghỉ trưa 1 tiếng rưỡi
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN ngay khi kí hợp đồng chính thức.
Nghỉ phép, lễ theo qui định của nhà.
Thời gian làm việc giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (8:00-17:00), thứ 7 (8:00-11:30), nghỉ trưa 1 tiếng rưỡi
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN ngay khi kí hợp đồng chính thức.
Nghỉ phép, lễ theo qui định của nhà.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI