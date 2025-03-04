Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 50 Đường số 4, Khu đô thị Vạn Phúc City, Thủ Đức, Tp.HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp từ Đại học chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán hoặc tài chính

• Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

• Sử dụng thành thạo Word, Excel, Powerpoint.

• Nắm vững các nghiệm vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hơp dữ liệu và viết báo cáo.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TD Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, hòa đồng

Thời gian làm việc giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (8:00-17:00), thứ 7 (8:00-11:30), nghỉ trưa 1 tiếng rưỡi

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN ngay khi kí hợp đồng chính thức.

Nghỉ phép, lễ theo qui định của nhà.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TD

