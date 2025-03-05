Tuyển Kế toán tổng hợp HỘ KINH DOANH GOMI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Block Jasmine, khu dân cư Hà Đô, 118 đường 3/2,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

- Thu thập, tổng hợp và xử lý các số liệu, chứng từ kế toán thông qua những nghiệp vụ kế toán. Tiêu biểu như mua bán hàng hóa, tài sản cố định, các hoạt động kinh doanh, kiểm soát việc thu, chi, ...

- Đề xuất giải pháp giải quyết các sai sót liên quan đến vấn đề tài chính, kế toán doanh nghiệp.

- Lên BCTC năm, báo cáo thuế quý, quyết toán thuế TNCN, xuất hóa đơn VAT, báo cáo nội bộ, làm việc với ngân hàng, ...

- Theo dõi công nợ, trực tiếp làm việc với NCC, xử lý các vấn đề phát sinh nếu có.

- Quản lý thu chi tiền mặt.

- Giám sát và báo cáo định kỳ hàng tháng (báo cáo thuế, khai thuế, ...), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của doanh nghiệp (báo cáo các khoản thu, chi, báo cáo doanh thu thu – lợi nhuận ,... ).

- Làm các báo cáo khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

- Thành thạo xử lý kế toán doanh nghiệp và thống kê báo cáo ;

- Ưu tiên có kinh nghiệm các ngành bán lẻ, gấu bông, quà tặng – phụ kiện;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tự động hóa văn phòng như lark, nhanh ....;

- Hiểu luật kế toán địa phương, luật thuế, luật kinh tế và các luật và quy định khác có liên quan của Việt Nam.

Tại HỘ KINH DOANH GOMI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực: Từ 6,000,000 – 10,000,000VNĐ

- Bảo hiểm theo quy định (BHXH, BHYT, BHTN).

- Teambuilding/company trip hàng năm.

- Thưởng lễ, Tết theo quy chế doanh nghiệp.

- Xét đánh giá tăng lương hàng năm tùy theo tình hình kinh doanh của doanh nghiệp và năng lực của mỗi cá nhân.

- Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo Pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH GOMI

