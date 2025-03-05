Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯƠNG VUI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 452G Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Theo dõi, quản lý và hạch toán tất cả các nghiệp vụ kế toán phát sinh về: Doanh thu, chi phí, thu - chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và các nghiệp vụ khác có liên quan, phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty lên phần mềm kế toán Misa.

Kiểm tra hàng nhập kho, xuất kho, mã tài khoản, mã kho, mã hàng hóa, mã khách hàng để điều chỉnh cho chính xác

Đối chiếu, kiểm tra công nợ khách hàng: Phải thu – phải trả - quá hạn trước khi chuyển đến phòng kinh doanh để thu nợ.

Kiểm kê quỹ, kiểm chiết khấu bán hàng, bù trừ công nợ, tháo dỡ lắp ráp …

Kiểm tra các đề xuất thanh toán từ kế toán thu mua (công nợ hoặc đề xuất thanh toán mua hàng)

Làm chứng từ nhập khẩu: Hợp đồng ngoại thương, Invoice, Packing list, C/O

Kiểm tra tờ khai nhập khẩu, chứng từ thanh toán, chứng từ chi hộ … Đề xuất thanh toán cho các đơn vị có liên sau khi nhận đủ bộ hồ sơ hàng nhập khẩu.

Hạch toán TSCĐ, Công cụ dụng cụ, chi phí trả trước ngắn và dài hạn…

Các khoản trích khấu hao TSCĐ phân bổ chi phí Công cụ dụng cụ và chi phí trả trước

Hạch toán lương và các khoản theo lương

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa sổ tổng hợp và sổ chi tiết

Kiểm tra lưu trữ chứng từ, in sổ kế toán hàng năm cho doanh nghiệp

Những nhiệm vụ khác theo sự phân công của Kế toán trưởng và Ban Giám đốc công ty.

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành tài chính, kế toán.

Kinh nghiệm: Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp.

Kỹ năng: Thành thạo các ứng dụng văn phòng Word, Excel.

Biết sử dụng phần mếm kế toán Misa là một lợi thế

Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, siêng năng, cẩn thận.

Độ tuổi: 26 tuổi trở lên

Giới tính: Nam/nữ

Quyền lợi

Mức lương 15.000.000 đồng – 18.000.000 đồng

Được hưởng các chế độ và quyền lợi theo chính sách của Công ty và quy định của Nhà nước.

Đầy đủ chế độ của người lao động: Phép năm, BHXH-BHYT-BHTN, du lịch …

Tăng ca (nếu có) và các khoản phụ cấp khác …

Thông tin khác

· Địa điểm làm việc: 452G Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM

· Thời gian làm việc từ thứ 2 đến ngày thứ 7, từ 8h00 AM – 17h00 PM

Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán, Tài chính / Đầu tư

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯƠNG VUI

