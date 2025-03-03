Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN HAWACO MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN HAWACO MIỀN NAM
Ngày đăng tuyển: 03/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HAWACO MIỀN NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 102 Đường số 1A, KDC Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Hạch toán và kiểm soát nghiệp vụ kế toán:
Tiếp nhận, kiểm tra và hạch toán đầy đủ, chính xác các chứng từ kế toán liên quan vào phần mềm kế toán Fast.
Hạch toán và lập bảng phân bổ CCDC, tính khấu hao TSCĐ hàng tháng, đảm bảo chính xác theo quy định của doanh nghiệp và chuẩn mực kế toán.
Ghi nhận và cập nhật các khoản thu - chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, đảm bảo cân đối dòng tiền.
Theo dõi, hạch toán và quản lý công nợ phải thu - phải trả, đối chiếu công nợ định kỳ với khách hàng, nhà cung cấp và các bộ phận liên quan.
Đối chiếu số liệu thu - chi với Thủ quỹ hàng tuần, tháng, đảm bảo số liệu khớp đúng giữa sổ sách kế toán và thực tế.
2. Xuất hóa đơn bán ra:
Xuất hóa đơn bán ra:
Kiểm tra thông tin đơn hàng, hợp đồng, phiếu xuất kho.
Thực hiện xuất hóa đơn điện tử bán ra theo đúng nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đúng thời điểm và tuân thủ quy định của pháp luật về hóa đơn.
Kiểm tra, đối chiếu doanh thu bán hàng, thực hiện báo cáo Recap.
Phối hợp với bộ phận kinh doanh và khách hàng để xử lý các vấn đề liên quan đến hóa đơn như điều chỉnh, hủy hoặc cấp lại hóa đơn theo đúng quy định.
3. Theo dõi hàng tồn kho:
Theo dõi và hạch toán các nghiệp vụ nhập - xuất - tồn kho trên phần mềm kế toán, đảm bảo phản ánh đúng giá trị hàng tồn kho theo phương pháp kế toán quy định.
Đối chiếu số liệu kho giữa phần mềm kế toán Fast và phần mềm bán hàng Kioviet để kiểm soát sai lệch, lập báo cáo kiểm kê kho, đề xuất phương án xử lý chênh lệch (nếu có).
Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ xuất - nhập hàng hóa, đảm bảo tuân thủ quy trình quản lý kho.
4. Theo dõi, quản lý TSCĐ, CCDC theo từng bộ phận sử dụng.
Thực hiện kiểm kê định kỳ, đánh giá hao mòn tài sản, lập biên bản thanh lý khi có sự điều chuyển, thanh lý hoặc giảm tài sản.
5. Kê khai thuế GTGT, TNDN, TNCN, lập Báo cáo tài chính:
Kiểm tra, rà soát chứng từ đầu vào, đầu ra, đảm bảo đầy đủ điều kiện khấu trừ thuế và tuân thủ quy định pháp luật.
Theo dõi và kê khai thuế GTGT, TNDN, TNCN, lập báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm theo đúng thời hạn quy định.
Thực hiện kết chuyển số liệu kế toán cuối kỳ, bao gồm: giá vốn hàng bán, doanh thu, chi phí, lãi/lỗ và các bút toán điều chỉnh khác (nếu có).
Kiểm tra, rà soát số liệu kế toán trước khi lập báo cáo tài chính, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và phù hợp với quy định kế toán hiện hành.
Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN theo quy định.
Lập báo cáo quản trị theo yêu cầu của Ban Giám đốc: báo cáo công nợ, báo cáo doanh thu - chi phí, phân tích hiệu quả kinh doanh,...
6. Quản lý chứng từ, sổ sách kế toán:
Lưu trữ, sắp xếp chứng từ kế toán, hồ sơ sổ sách khoa học, dễ dàng tra cứu theo đúng quy định của doanh nghiệp và cơ quan thuế.
Đảm bảo tính bảo mật và chính xác của hệ thống dữ liệu kế toán.
7. Công việc khác.
Hỗ trợ kiểm toán, thanh tra thuế khi có yêu cầu.
Hỗ trợ và phối hợp với các phòng ban khác trong công tác tài chính - kế toán.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kế toán trong lĩnh vực: Sản xuất thiết bị điện tử, mạch, công nghiệp hoặc bán sỉ,...
Có kinh nghiệm quyết toán thuế, kỹ năng tổng hợp, phân tích số liệu, lập báo cáo chính xác và kịp thời.
Có năng lực quản lý (thiết lập mục tiêu, hoạch định, tổ chức, kiểm soát, quản lý con người, quản lý ngân sách)
Nắm vững quy định, chuẩn mực, nghiệp vụ kế toán và các chính sách thuế hiện hành.
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm, khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao.
Thành thạo phần mềm kế toán Fast Online, Kiot Việt và các công cụ tin học văn phòng Microsoft Office (đặc biệt là Excel).
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HAWACO MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực, cạnh tranh so với thị trường.
Thưởng: Lương tháng 13, thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng lễ Tết, thưởng doanh thu.
Chế độ phúc lợi: Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu, nâng cao kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ kế toán.
Tham gia Teambuilding, du lịch và các sự kiện thường niên của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước, Công ty.
Chế độ: Thăm hỏi ốm đau, tai nạn; Hiếu hỉ đối với Nhân viên công ty và Thăm hỏi ốm đau đối với người nhà Nhân viên; Tổ chức sinh nhật cho Nhân viên công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HAWACO MIỀN NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HAWACO MIỀN NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 102 đường số 1A, Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

