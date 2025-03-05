Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH AMERI GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Dự toán công trình để nắm được chính xác định mức chi phí, khi xuất vật tư phải phù hợp với định mức theo dự toán từng công trình.

Theo dõi, kiểm tra và kiểm soát tất cả các khoản thanh toán trước khi thực hiện.

Kiểm tra, đối chiếu số liệu, sổ sách thu – chi.

Kiểm tra, hạch toán các nghiệp vụ kế toán. Lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu giám đốc.

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

Xuất hóa đơn GTGT, theo dõi kiểm tra tất cả các hóa đơn khai thuế hàng tháng.

Hạch toán nghiệp vụ phát sinh, chứng từ, sổ sách kế toán trên phần mềm Misa.

Theo dõi hạch toán công nợ phải thu, phải trả. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.

Đảm bảo tất cả các vấn đề thuế được xử lý đúng và phù hợp với quy định hiện hành.

Thực hiện kê khai và nộp báo cáo định kỳ theo quy định pháp luật: Tờ khai thuế GTGT, tờ khai Thuế TNCN, BCTC năm, tờ khai Quyết toán thuế TNDN, tờ khai quyết toán thuế TNCN

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thu nhập từ 15.000.000đ - 20.000.000đ/tháng + Phụ cấp

Thời gian thử việc 2 tháng, nhận 85% lương cứng trong thời gian thử việc.

Chế độ đãi ngộ đầy đủ, lễ, tết, tháng lương 13.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của luật lao động. Nghỉ phép có lương 12 ngày/năm.

Xét tăng lương hàng năm theo hiệu quả công việc

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Tham gia các hoạt động ngoại khóa du lịch, teambuilding hàng năm của công ty

Có cơ hội phát triển và thăng tiến lâu dài cho nhân sự đạt hiệu quả tốt trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH AMERI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán.

Có ít nhất 2 năm tại vị trí tương đương.

Nghiệp vụ tổng hợp, phân tích và lập báo cáo tốt.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, kỹ năng excel, phần mềm kế toán Mis

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AMERI GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin