Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Newtechshop làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 14 Triệu

Mức lương Từ 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 95C Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành,Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 14 Triệu

Thu thập, tổng hợp, xử lý, kiểm tra, ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp.

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế công ty

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày: Thu- chi- ngân hàng

Đối chiếu công nợ, đối chiếu các hóa đơn, chứng từ sổ sách, báo cáo tồn kho với số liệu thực tế

Lập kế hoạch kiểm soát và cân đối dòng tiền trong công ty;

Tư vấn và thực hiện các nghĩa vụ Thuế;

Lập báo cáo tài chính, các báo cáo kế toán khác phục vụ công tác quản trị công ty theo yêu cầu;

Đề xuất và triển khai các cải tiến trong quy trình kế toán với các phòng ban và tài chính công ty;

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban Giám đốc

Có thể đi làm ngay;

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính;

Có từ 03 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán Tổng hợp, ưu tiên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ;

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán đặc biệt là MISA và thành thạo Excel, PowerBI;

Biết tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công;

Nắm vững kiến thức, nghiệp vụ, quy định và luật Thuế;

Yêu thích công việc kiểm soát nội bộ/làm việc với số liệu/định hướng phát triển thêm tài chính;

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty TNHH Newtechshop Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, ứng dụng hệ thống lương 3P khuyến khích nâng cao năng lực và hiệu suất làm việc;

Tham gia đầy đủ các khoản BHXH, BHTN, BHYT theo quy định lao động;

Chính sách ngày nghỉ có lương 14 ngày/năm;

Lương tháng 13, thưởng lễ, Tết, sinh nhật,...;

Khám sức khỏe định kỳ tại hệ thống phòng khám 5 sao;

Du lịch hàng năm cùng Công ty;

Được tham gia miễn phí các khóa đào tạo kỹ năng, đào tạo chuyên môn và xét lương năng lực sau khi hoàn thành khóa học;

Xây dựng cơ chế thăng tiến, lộ trình phát triển sự nghiệp/thu nhập rõ ràng;

Môi trường trẻ trung, năng động, nhiệt huyết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Newtechshop

