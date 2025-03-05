Tuyển Kế toán tổng hợp Speed POS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 179 EF Cách Mạng Tháng Tám, P. 5, Q. 3, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Công việc hàng ngày:

Theo dõi, cập nhật doanh số hàng ngày các cửa hàng.

Kiểm tra ngân hàng và xuất hóa đơn VAT đầu ra hàng ngày.

Nhắc team kinh doanh theo dõi xử lý công nợ phải thu và công nợ nhà cung cấp.

Theo dõi và kiểm kê kho hàng tháng.

Tổng hợp chi phí lên phần mềm kế toán.

Tiếp nhận và xử lý chứng từ đề nghị tạm ứng từ các team và thực hiện chi tiền hàng ngày.

Hỗ trợ team kho thực hiện hồ sơ tạm ứng, thanh toán cho nhân nhân viên.

Đôn đốc các team quyết toán tạm ứng chi phí hàng tuần để hoàn thành hồ sơ, chứng từ bổ sung chi phí hàng tháng.

Dự chi hàng tuần theo kế hoạch và phát sinh hàng ngày.

Hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất

Tính giá thành sản xuất và giá vốn hàng bán.

Theo dõi hàng hoá, nguyên vật liệu và công nợ phải trả nhà cung cấp

Báo cáo hàng tuần tình hình công việc hoàn thành và tồn đọng.

Hỗ trợ bộ phận kế toán xử lý nghiệp vụ kế toán, thuế, pháp lý các cty liên quan.

Sắp xếp, lưu trữ và bảo quản chứng từ

Công việc hàng tháng/quý/năm:

Tổng hợp chi phí cố định hàng tháng.

Kiểm tra đối chiếu doanh số các cửa hàng và báo cáo tình hình doanh thu hàng tháng.

Báo cáo lãi lỗ hàng tháng.

Kiểm tra và theo dõi BHXH.

Tập hợp hóa đơn chứng từ đầu vào đầu ra để khai thuế VAT hàng quý.

Kiểm tra doanh thu, chi phí phát sinh trong tháng để xử lý số liệu hợp lý.

Biết BCTC là một lợi thế, không biết được hướng dẫn và đào tạo.

Một số công việc liên quan phòng ban kế toán theo sự phân bổ công việc của quản lý trực tiếp

Chi tiết công việc trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành Kế toán hoặc có bằng cấp, chứng chỉ liên quan.

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ngành hàng rượu, F&B.

Có kinh nghiệm về kế toán kho, tính giá thành sản xuất rượu và ngành nhà hàng.

Có tinh thần cầu tiến, kiên trì.

Chăm chỉ, chịu khó học hỏi.

Năng động, giao tiếp tốt, hòa nhập thích nghi tốt với môi trường làm việc tập thể

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng & sử dụng tốt PM Smart Pro.

Tại Speed POS Thì Được Hưởng Những Gì

• Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...).

• Đánh giá tăng lương hàng năm

• Được khám sức khỏe tổng quát hàng năm / Du lịch hàng năm với công ty

• Công ty sẽ luôn tạo điều kiện phát triển tốt nhất nếu bạn có quyết tâm, trách nhiệm và yêu thích công việc.

• Được đào tạo thường xuyên và nâng cao kỹ năng làm việc, phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Speed POS

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Speed POS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.