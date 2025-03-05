Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÂN PHỐI DƯƠNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 69 đường số 6 Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Tp.HCM, Quận 7

Kế toán tổng hợp

Thu thập, kiểm tra chứng từ, hóa đơn GTGT đầu ra, đầu vào, đảm bảo tính pháp lý.

Theo dõi, cân đối thuế GTGT, doanh thu, chi phí hàng tháng/quý.

Lập, lưu trữ sổ sách, chứng từ kế toán.

Lập báo cáo thuế định kỳ (GTGT, TNDN, TNCN...) và báo cáo tài chính cuối năm.

Xử lý đơn hàng, lập chứng từ bán hàng, xuất kho.

Theo dõi chiết khấu, công nợ phải thu/phải trả.

Đối soát sàn TMĐT, lập báo giá, hợp đồng mua vào/bán ra.

Đối chiếu doanh thu, chi phí, kiểm tra bảng tính thưởng bán hàng.

Báo cáo tình hình tài chính, công nợ, doanh số cho KTT/BOD.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ tổng quát: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán.

Số năm kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm làm công việc trương đương.

Có kinh nghiệm Quyết toán Thuế, làm việc Cơ quan Nhà nước là một lợi thế.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÂN PHỐI DƯƠNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ BHXH theo luật lao động

Thưởng lễ, lương tháng 13 theo tình hình kinh doanh của Công ty.

Phép năm, lễ theo luật lao động.

