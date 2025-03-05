Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÂN PHỐI DƯƠNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÂN PHỐI DƯƠNG MINH
- Hồ Chí Minh:
- 69 đường số 6 Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Tp.HCM, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Thu thập, kiểm tra chứng từ, hóa đơn GTGT đầu ra, đầu vào, đảm bảo tính pháp lý.
Theo dõi, cân đối thuế GTGT, doanh thu, chi phí hàng tháng/quý.
Lập, lưu trữ sổ sách, chứng từ kế toán.
Lập báo cáo thuế định kỳ (GTGT, TNDN, TNCN...) và báo cáo tài chính cuối năm.
Xử lý đơn hàng, lập chứng từ bán hàng, xuất kho.
Theo dõi chiết khấu, công nợ phải thu/phải trả.
Đối soát sàn TMĐT, lập báo giá, hợp đồng mua vào/bán ra.
Đối chiếu doanh thu, chi phí, kiểm tra bảng tính thưởng bán hàng.
Báo cáo tình hình tài chính, công nợ, doanh số cho KTT/BOD.
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Số năm kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm làm công việc trương đương.
Có kinh nghiệm Quyết toán Thuế, làm việc Cơ quan Nhà nước là một lợi thế.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÂN PHỐI DƯƠNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ, lương tháng 13 theo tình hình kinh doanh của Công ty.
Phép năm, lễ theo luật lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÂN PHỐI DƯƠNG MINH
