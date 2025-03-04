Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại Namagro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

- Reconcile AR, AP month end balance with inter-companies, make aging reports/ Đối chiếu số dư cuối tháng AR, AP với các công ty khác, lập báo cáo công nợ tổng hợp có sắp xếp theo ngày đáo hạn

- Reconciliation revenue in PL/ Đối chiếu doanh thu trong báo cáo hoạt động kinh doanh

- Issue invoices to customers/ Xuất hoá đơn cho khách hàng

- Follow up non- deductible expense list/ Theo dõi các chi phí không được khấu trừ

- Prepare and monitor all periodic reports related to taxation (VAT, CIT, FCT, ...)/ Làm báo cáo Thuế định kỳ (VAT, Thuế TNDN, Thuế nhà thầu nước ngoài,..)

- Prepare documents for VAT refund and Tax audits/ Chuẩn bị hồ sơ chứng từ cho các hoạt động hoàn thuế VAT và quyết toán, kiểm toán Thuế.

- Make cashflow reports monthly and when required/ Lập báo cáo dòng tiền định kỳ

- Check the legality and accuracy of data and information on payment documents and follow up payments (receivables and payables) with Suppliers/Customers/ Kiểm tra tính chính xác và hợp lý của các thông tin trên các chứng từ thanh toán và công nợ (phải thu, phải trả) với các nhà cung cấp, khách hàng.

- Record advance & bank transaction on time & reconciliation cash & bank daily basis/ Ghi nhận, cập nhật các khoản trả trước và các giao dịch ngân hàng & đối chiếu số dư tiền mặt, ngân hàng mỗi ngày.

- Allocate prepaid expense/ Phân bổ các chi phí trả trước

- Monthly and yearly accounting book closing/ Chốt sổ kế toán định kỳ tháng và năm

- Prepare monthly financial statement and other reports/ Làm các báo cáo tài chính và các báo cáo nội bộ liên quan

- Work with logistics department to present exporting docs to banks for payment collection and/or loan application/ Phối hợp với các bộ phận như Logistics để trình bộ chứng từ đi ngân hàng làm các thủ tục thanh toán hoặc vay.

- Check content of Letter of Credit for export contract to ensure all terms can be met and do-able/ Kiểm tra nội dung và tính hợp lý của các thư tín dụng.

- Follow payments from customers & and check invoices and make payment to vendors./ Theo dõi công nợ với khách hàng và kiểm tra tính chính xác hợp lý của các hoá đơn và làm thanh toán cho nhà cung cấp

- Update and understand tax laws, tax regulations and practices / Cập nhật thường xuyên và hiểu tốt các quy định về thuế, luật thuế cũng như cách làm trong thực tế.

- Consult the Company’s board of directors on Tax policies (CIT, CIT, PIT, VAT, FCT...) to ensure the company complies with the laws and optimize the tax expenses/ Tư vấn cho Ban Giám Đốc về các chính sách, luật thuế (ví dụ Thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, VAT, thuế nhà thầu,...) để tối ưu hoá các chi phí thuế và thực hiện đúng các quy định hiện hành.

- Bachelor Degree, preferably Major in Accounting or Finance/ Tốt nghiệp Đại Học trở lên, chuyên nghành Kế Toán, Tài Chính

- Having at least 2 years of experience/ Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên quan

- Competent in using MS Office (Word, Excel) & other tax reporting software./ Sử dụng thành thạo các chương trình vi tính văn phòng, đặc biệt là Excel, và phần mềm kế toán Misa.

- Good communications in English – at least Intemediate level / Khả năng sử dụng tiếng Anh giao tiếp tốt. Đọc hiểu và làm các báo cáo nội bộ bằng tiếng Anh, ra hoá đơn bằng tiếng Anh cho khách hàng.

- Trustworthy, meticulous, hardworking & eager to learn/ Cẩn thận, chi tiết, chăm chỉ và sẵn sàng học hỏi.

- Good sense of following up work and get things done in a timely maner/ Tinh thần trách nhiệm tốt để hoàn thành các công việc được giao một cách đúng hạn.

- Teamwork skill, commitment to work for a long time – at least 12 months/ Có kỹ năng làm việc tập thể tốt và có cam kết làm việc lâu dài từ ít nhất 1 năm.

- Able to work under pressure, with team and independently/ Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực, theo nhóm hoặc độc lập.

- Salary: From 16,000,000 to 20,000,000 depending on candidate’s competencies and experience./ Mức lương từ 16 tới 20 triệu tuỳ thuộc vào năng lực và kinh nghiệm của ứng viên.

- Learn international payment terms and methods. Represent the company to work with banks and governmental authorities/ Học và thực hành các hình thức thanh toán quốc tế. Đại diện công ty làm việc với các ngân hàng, các nhà chức trách.

- Competitive bonus/Mức thưởng cạnh tranh

- International, dynamic and young working environment / Môi trường làm việc quốc tế, năng động và trẻ trung.

