Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Đầu tư và phát triển APH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lô K8A - K8B, Đường số 5B, Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân, Xã Lê Minh Xuân,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công việc kế toán tổng hợp theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của chứng từ kế toán trước khi ghi nhận vào sổ sách.

Theo dõi công nợ phải thu, phải trả và các khoản phải thu khác.

Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán.

Hỗ trợ các công việc khác của bộ phận kế toán theo yêu cầu của cấp trên.

Tham gia vào quá trình kiểm kê hàng tồn kho định kỳ.

Phân tích số liệu kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và đề xuất các giải pháp cải thiện.

Làm việc với các cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác liên quan đến công việc kế toán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp.

Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, ...).

Nắm vững các quy định của pháp luật về kế toán.

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng chịu được áp lực công việc cao.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Tại Công ty TNHH Đầu tư và phát triển APH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và phát triển APH

