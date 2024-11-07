Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT BIỂN XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 389 Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh

Kiểm soát chi phí, doanh thu phân loại theo mục đích kinh doanh

Lập các báo cáo kế toán- tài chính

Đưa ra quy trình và hướng dẫn các kế toán viên hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh , cho phù hợp với mục tiêu bộ phận kế toán tài chính.

Kiếm soát quy trình hệ thống ERP (Odoo)

Ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Theo dõi công việc các kế toán viên và hỗ trợ kế toán viên xử lý công việc

Các công việc theo phân công khác: làm hồ sơ vay vốn, quản lý chi phí tạm ứng - quyết toán của phòng kỹ thuật

Làm việc tại : 389 Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên đã từng làm qua thống ERP Odoo

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành kế toán - kiểm toán, tài chính ngân hàng hoặc liên quan.

Kinh nghiệm vị trí kế toán tổng hợp từ 3 năm trở lên

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT BIỂN XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 02 tháng

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - Thứ 7: 08h00 - 17h30

Ngày nghỉ: Chủ nhật

Phúc lợi: Laptop, khám sức khỏe định kỳ, du lịch, teambuilding...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT BIỂN XANH

