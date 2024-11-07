Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT BIỂN XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT BIỂN XANH
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT BIỂN XANH

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT BIỂN XANH

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 389 Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh
Kiểm soát chi phí, doanh thu phân loại theo mục đích kinh doanh
Lập các báo cáo kế toán- tài chính
Đưa ra quy trình và hướng dẫn các kế toán viên hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh , cho phù hợp với mục tiêu bộ phận kế toán tài chính.
Kiếm soát quy trình hệ thống ERP (Odoo)
Ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
Theo dõi công việc các kế toán viên và hỗ trợ kế toán viên xử lý công việc
Các công việc theo phân công khác: làm hồ sơ vay vốn, quản lý chi phí tạm ứng - quyết toán của phòng kỹ thuật
Làm việc tại : 389 Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên đã từng làm qua thống ERP Odoo
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành kế toán - kiểm toán, tài chính ngân hàng hoặc liên quan.
Kinh nghiệm vị trí kế toán tổng hợp từ 3 năm trở lên

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT BIỂN XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 02 tháng
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - Thứ 7: 08h00 - 17h30
Ngày nghỉ: Chủ nhật
Phúc lợi: Laptop, khám sức khỏe định kỳ, du lịch, teambuilding...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT BIỂN XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT BIỂN XANH

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT BIỂN XANH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 389 Đào Trí, P. Phú Thuận, Q7, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

