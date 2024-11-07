Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT BIỂN XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT BIỂN XANH
- Hồ Chí Minh: 389 Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh
Kiểm soát chi phí, doanh thu phân loại theo mục đích kinh doanh
Lập các báo cáo kế toán- tài chính
Đưa ra quy trình và hướng dẫn các kế toán viên hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh , cho phù hợp với mục tiêu bộ phận kế toán tài chính.
Kiếm soát quy trình hệ thống ERP (Odoo)
Ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
Theo dõi công việc các kế toán viên và hỗ trợ kế toán viên xử lý công việc
Các công việc theo phân công khác: làm hồ sơ vay vốn, quản lý chi phí tạm ứng - quyết toán của phòng kỹ thuật
Làm việc tại : 389 Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành kế toán - kiểm toán, tài chính ngân hàng hoặc liên quan.
Kinh nghiệm vị trí kế toán tổng hợp từ 3 năm trở lên
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT BIỂN XANH Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - Thứ 7: 08h00 - 17h30
Ngày nghỉ: Chủ nhật
Phúc lợi: Laptop, khám sức khỏe định kỳ, du lịch, teambuilding...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT BIỂN XANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
