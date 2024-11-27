Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập Đến 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company
Mức lương
Đến 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Đến 12 Triệu
Kiểm tra đối chiếu số liệu, các định khoản nghiệp vụ phát sinh
Hạch toán chi phí, TSCĐ, công nợ, thuế.... Theo dõi công nợ , in sổ và lập BCTC theo quý, tháng, năm
Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán, tham gia công tác kiểm kê
Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán và thanh tra theo yêu cầu
Làm các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Đến 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán, tài chính.
Tại Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia BHXH, BH 24h
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company
