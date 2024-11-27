Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập Đến 12 Triệu

Mức lương Đến 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

Kế toán tổng hợp

Kiểm tra đối chiếu số liệu, các định khoản nghiệp vụ phát sinh

Hạch toán chi phí, TSCĐ, công nợ, thuế.... Theo dõi công nợ , in sổ và lập BCTC theo quý, tháng, năm

Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán, tham gia công tác kiểm kê

Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán và thanh tra theo yêu cầu

Làm các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên



Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán, tài chính.

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, năm vững chuyên môn kế toán

Biết tổng hợp và phân tích báo cáo.

Ưu tiên ứng viên đã làm trong trong công ty sản xuất

Sử dụng thành thạo Word, Excecl, phần mềm kế toán

Tại Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia BHXH, BH 24h

Được hưởng đầy đủ các ngày lễ tết theo quy định của nhà nước

Làm việc trong môi trường văn minh, cơ hội phát triển cao

Có phòng tập gym cho CBCNV....

Được nghỉ 2 ngày trong tháng và 4 chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company

