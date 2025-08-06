Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone
- Hưng Yên: Đình Dù, Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phối hợp với R&D xây dựng tiêu chuẩn liên quan nguyên liệu đầu vào.
- Xây dựng các tài liệu phục vụ cho công tác liên quan kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào và kiểm soát nhà cung cấp.
- Phối hợp với mua hàng xây dựng các tiêu chí đánh giá lựa chọn nhà cung cấp.
- Thực hiện kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào theo quy định.
- Kiểm soát sản phẩm không phù hợp của nguyên liệu đầu vào.
- Lưu trữ hồ sơ kết quả liên quan công tác kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào và nhà cung cấp.
- Phối hợp với R&D xây dựng tiêu chuẩn liên quan thành phẩm.
- Xây dựng các tài liệu phục vụ cho công tác liên quan kiểm tra chất lượng thành phẩm.
- Phối hợp với các Phòng/ Ban xây dựng quy trình, quy định, hướng dẫn phục vụ cho công tác giám sát vận hành sản xuất.
- Xây dựng các tài liệu phục vụ cho công tác đo lường và quản lý thiết bị đo liên quan chất lượng nguyên liệu đầu vào, thành phẩm.
- Quản lý máy móc, thiết bị và dụng cụ đo lường an toàn và tránh hư hỏng.
- Thực hiện hiệu chuẩn, kiểm định hoặc kiểm tra xác nhận trước khi sử dụng hoặc định kỳ.
- Thực hiện nhận biết tình trạng liên quan đến thiết bị đo.
- Lưu trữ hồ sơ kết quả liên quan công tác hiệu chuẩn, kiểm định, kiểm tra xác nhận thiết bị đo.
- Thực hiện theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá các nội dung liên quan đến: sự phù hợp của nguyên liệu đầu vào; sản phẩm; mức độ hài lòng khách hàng; kết quả hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương và thưởng xứng đáng với năng lực. Thưởng năm theo hiệu suất công việc. Phụ cấp công việc.
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
Phúc lợi khác: khám sức khỏe, hoạt động sinh nhật, trung thu, company trip, v.v
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
