Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

- Phối hợp với R&D xây dựng tiêu chuẩn liên quan nguyên liệu đầu vào.

- Xây dựng các tài liệu phục vụ cho công tác liên quan kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào và kiểm soát nhà cung cấp.

- Phối hợp với mua hàng xây dựng các tiêu chí đánh giá lựa chọn nhà cung cấp.

- Thực hiện kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào theo quy định.

- Kiểm soát sản phẩm không phù hợp của nguyên liệu đầu vào.

- Lưu trữ hồ sơ kết quả liên quan công tác kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào và nhà cung cấp.

- Phối hợp với R&D xây dựng tiêu chuẩn liên quan thành phẩm.

- Xây dựng các tài liệu phục vụ cho công tác liên quan kiểm tra chất lượng thành phẩm.

- Phối hợp với các Phòng/ Ban xây dựng quy trình, quy định, hướng dẫn phục vụ cho công tác giám sát vận hành sản xuất.

- Xây dựng các tài liệu phục vụ cho công tác đo lường và quản lý thiết bị đo liên quan chất lượng nguyên liệu đầu vào, thành phẩm.

- Quản lý máy móc, thiết bị và dụng cụ đo lường an toàn và tránh hư hỏng.

- Thực hiện hiệu chuẩn, kiểm định hoặc kiểm tra xác nhận trước khi sử dụng hoặc định kỳ.

- Thực hiện nhận biết tình trạng liên quan đến thiết bị đo.

- Lưu trữ hồ sơ kết quả liên quan công tác hiệu chuẩn, kiểm định, kiểm tra xác nhận thiết bị đo.

- Thực hiện theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá các nội dung liên quan đến: sự phù hợp của nguyên liệu đầu vào; sản phẩm; mức độ hài lòng khách hàng; kết quả hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng.