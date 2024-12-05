Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Kế toán tổng hợp văn phòng công ty

Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

Kiểm tra các nghiệp vụ phát sinh, sự cân đối số liệu và số dư cuối kỳ.

Kiểm tra khấu hao, tài sản cố định, công nợ, thuế GTGT và lập quyết toán.

Lập báo cáo tài chính, làm việc với cơ quan thuế và tham mưu Kế toán trưởng.

Kế toán công nợ

Theo dõi, thu hồi nợ và xử lý nợ quá hạn.

Đề xuất, hạch toán dự phòng nợ khó đòi và quản lý tài khoản dự phòng.

Kế toán chuyên quản

Quản lý, phân tích hợp đồng và phương án kinh doanh.

Hạch toán giá vốn, theo dõi chi phí, hóa đơn đầu vào, công nợ và hiệu quả hợp đồng.

Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ, phối hợp xử lý thương vụ và hạn chế rủi ro.

Quản lý chứng từ và công việc theo yêu cầu trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán

Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán

Hiểu biết về chuẩn mực tài chính kế toán Việt Nam; chế độ chính sách về Tài chính, kế toán, thuế

Thành thạo phần mềm kế toán Bravo

Có khả năng lập báo cáo doanh thu/chi phí; phân tích và xử lý số liệu trên báo cáo tài chính

Kỹ năng tin học văn phòng, đặc biệt Excel tốt

Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm.

Tại Công Ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định hấp dẫn

Được đóng bảo hiểm theo đúng quy định của luật lao động

Được mua bảo hiểm sức khỏe, công ty chi trả 100% mức phí

Khám sức khỏe định kỳ, chế độ nghỉ phép theo đúng Luật

Du lịch hằng năm, được tham gia và đóng góp vào các hoạt động văn hóa, tập thể tại Vinafco

Thời gian làm việc: 7h30 - 16h30 (Thứ 2 - Thứ 6), nghỉ T7, CN

Địa điểm: Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco

