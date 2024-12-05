Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco
- Hà Nội: Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 15 Triệu
Kế toán tổng hợp văn phòng công ty
Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
Kiểm tra các nghiệp vụ phát sinh, sự cân đối số liệu và số dư cuối kỳ.
Kiểm tra khấu hao, tài sản cố định, công nợ, thuế GTGT và lập quyết toán.
Lập báo cáo tài chính, làm việc với cơ quan thuế và tham mưu Kế toán trưởng.
Kế toán công nợ
Theo dõi, thu hồi nợ và xử lý nợ quá hạn.
Đề xuất, hạch toán dự phòng nợ khó đòi và quản lý tài khoản dự phòng.
Kế toán chuyên quản
Quản lý, phân tích hợp đồng và phương án kinh doanh.
Hạch toán giá vốn, theo dõi chi phí, hóa đơn đầu vào, công nợ và hiệu quả hợp đồng.
Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ, phối hợp xử lý thương vụ và hạn chế rủi ro.
Quản lý chứng từ và công việc theo yêu cầu trưởng bộ phận.
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán
Hiểu biết về chuẩn mực tài chính kế toán Việt Nam; chế độ chính sách về Tài chính, kế toán, thuế
Thành thạo phần mềm kế toán Bravo
Có khả năng lập báo cáo doanh thu/chi phí; phân tích và xử lý số liệu trên báo cáo tài chính
Kỹ năng tin học văn phòng, đặc biệt Excel tốt
Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm.
Tại Công Ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng bảo hiểm theo đúng quy định của luật lao động
Được mua bảo hiểm sức khỏe, công ty chi trả 100% mức phí
Khám sức khỏe định kỳ, chế độ nghỉ phép theo đúng Luật
Du lịch hằng năm, được tham gia và đóng góp vào các hoạt động văn hóa, tập thể tại Vinafco
Thời gian làm việc: 7h30 - 16h30 (Thứ 2 - Thứ 6), nghỉ T7, CN
Địa điểm: Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
