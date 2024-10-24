Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
- Hà Nội: Tầng 1 toà nhà AQua Central – 44 Yên Phụ, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 17 - 20 Triệu
Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch công việc.
Kiểm tra, hướng dẫn các bộ phận tập hợp chứng từ chi phi, doanh thu đầy đủ, chính xác theo quy định của công ty và quy định pháp luật.
Theo dõi, kiểm soát hoạt động thu chi, Hợp đồng mua/ bán.
Hạch toán đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
Xuất hoá đơn (nếu có).
Lập báo cáo tài chính, sổ sách kế toán định kỳ tháng, quý, năm.
Nộp báo cáo thuế cho cơ quan thuế đúng quy định pháp luật.
Lập hồ sơ quyết toán, thanh tra, kiểm tra thuế và giải trình các số liệu liên quan.
Đầu mối giao dịch với Ngân hàng.
Lưu trữ hồ sơ, chứng từ thanh toán.
Tham mưu, tư vấn cho kế toán trưởng và ban giám đốc các rủi ro, các vấn đề phát sinh trong công tác kế toán.
Các công việc khác theo sự phân công của KTT.
Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Kinh nghiệm: Từ 3 năm trở lên ở cùng vị trí tại các Công ty về Xây dựng, Bất động sản (Bắt buộc)
3. Thời gian làm việc:
- 08h00 -17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
- 09h00 - 12h00 thứ 7 và các yêu cầu trong trường hợp đặc biệt.
- Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia BHXH - BHYT - BHTN.
- Phúc lợi khác: Lương tháng 13, Du lịch hàng năm, Quà tặng ngày lễ/tết, ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
