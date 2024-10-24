Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Future Light Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty CP Future Light Việt Nam
- Hà Nội: Số 524 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Nhập dữ liệu, xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của doanh nghiệp như: quyết toán tạm ứng , đề nghị thanh toán , quyết toán,...
Tính lương và các khoản trích theo lương cho cán bộ, công nhân viên. Theo dõi BHXH kê khai các khoản giảm trừ thuế TNCN cho người lao động
Lập bảng phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn , dài hạn, công cụ dụng cụ...Hạch toán các khoản phân bổ đó
Tính và trích khấu hao tài sản cố định, hạch toán khoản trích khấu hao TSCĐ
Thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển.
Lập các Báo cáo Thuế theo quy định của Nhà nước
Xuất VAT cho khách hàng
Theo dõi và kiểm tra, lập bảng kê hóa đơn GTGT đầu ra, đầu vào, các loại thuế
Lập kế hoạch tài chính . Theo dõi thực hiện theo kế hoạch
Lập báo cáo quản trị theo yêu cầu
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành kế toán, có kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí tương đương.
Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về thuế, nguyên tắc, chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán.
Năng động, tác phong chuyên nghiệp, chịu đựng được áp lực cao trong công việc
Sử dụng tốt các phần mềm kế toán, ưu tiên thành thạo Amis.
Tại Công ty CP Future Light Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập thoả thuận (8-12 triệu). Trao đổi khi phỏng vấn
Thưởng lễ, tết, sinh nhật, lương tháng 13
Nghỉ phép, lễ, tết hưởng nguyên lương
Tham gia BHXH ngay sau khi kết thúc thử việc
Du lịch hàng năm
Môi trường trẻ trung, năng động, được đào tạo và hỗ trợ chi phí tham gia các khóa đào tạo phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Future Light Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
