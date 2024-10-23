Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVICO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT Mới Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN, Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thực hiện các công việc chuyên môn của kế toán tổng hợp; Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định; Thực hiện các công việc kế toán liên quan đến khách hàng của Công ty. Kế toán bán hàng và theo dõi thu hồi công nợ. Kế toán thanh toán tiền mặt, tiền ứng Kế toán giá thành Nắm vững tất cả các nghiệp vụ liên quan đến kế toán – tài chính, có khả năng phân tích và nhìn bao quát bài toán thu – chi của doanh nghiệp. Thực hiện báo cáo trên các đầu việc được giao, định kỳ theo quy định. Là người lưu trữ hồ sơ chứng từ cuối cùng liên quan đến hợp đồng kinh tế đầu vào/ ra: hợp đồng, nghiệm thu, hóa đơn, quyết toán, thanh lý, hoàn công... Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán, cung cấp số liệu cho ban lãnh đạo doanh nghiệp khi có yêu cầu. Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước. Thực hiện các công việc cụ thể khác do giám đốc công ty giao.

Thực hiện các công việc chuyên môn của kế toán tổng hợp;

Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định;

Thực hiện các công việc kế toán liên quan đến khách hàng của Công ty.

Kế toán bán hàng và theo dõi thu hồi công nợ.

Kế toán thanh toán tiền mặt, tiền ứng

Kế toán giá thành

Nắm vững tất cả các nghiệp vụ liên quan đến kế toán – tài chính, có khả năng phân tích và nhìn bao quát bài toán thu – chi của doanh nghiệp.

Thực hiện báo cáo trên các đầu việc được giao, định kỳ theo quy định.

Là người lưu trữ hồ sơ chứng từ cuối cùng liên quan đến hợp đồng kinh tế đầu vào/ ra: hợp đồng, nghiệm thu, hóa đơn, quyết toán, thanh lý, hoàn công...

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán, cung cấp số liệu cho ban lãnh đạo doanh nghiệp khi có yêu cầu.

Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước.

Thực hiện các công việc cụ thể khác do giám đốc công ty giao.

(Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn).

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên tốt nghiệp các trường ĐH: Kinh tế, Tài chính, Xây dựng Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế tổng hợp, đã từng làm quyết toán thuế. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các công ty hoạt động về xây lắp Là người trung thực, nhiệt tình, chu đáo, cẩn thận, tỉ mỉ và biết quan sát. Kỹ năng: Năng động, có tinh thần làm việc độc lập, giao tiếp tốt, sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và tin học văn phòng. Có thể gắn bó lâu dài.

Ưu tiên tốt nghiệp các trường ĐH: Kinh tế, Tài chính, Xây dựng

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế tổng hợp, đã từng làm quyết toán thuế.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các công ty hoạt động về xây lắp

Là người trung thực, nhiệt tình, chu đáo, cẩn thận, tỉ mỉ và biết quan sát.

Kỹ năng: Năng động, có tinh thần làm việc độc lập, giao tiếp tốt, sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và tin học văn phòng.

Có thể gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVICO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hàng tháng: Lương thỏa thuận + PC + % hiệu quả công việc (Thử việc hưởng 85% lương); Thời gian LV 5 ngày/ tuần, tháng làm 2 thứ 7 Thưởng: theo quy định của Công ty. Được tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động;

Lương hàng tháng: Lương thỏa thuận + PC + % hiệu quả công việc (Thử việc hưởng 85% lương);

Thời gian LV 5 ngày/ tuần, tháng làm 2 thứ 7

Thưởng: theo quy định của Công ty.

Được tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVICO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin