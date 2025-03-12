Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH HUNET VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 13 Triệu

CÔNG TY TNHH HUNET VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH HUNET VIỆT NAM

Mức lương
Từ 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 36 Hoa Hồng, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 13 Triệu

· Theo dõi và thanh toán công nợ hàng tháng
· Lập báo cáo thu - chi hàng tháng
· Thu thập chứng từ, hóa đơn
· Xuất hóa đơn GTGT khi bán hàng (hóa đơn điện tử)
· Xử lý các vấn đề BHXH (khai hồ sơ online trên web BHXH)
· Theo dõi và lập bảng chấm công hàng tháng
· Làm các loại báo cáo theo quy định nhà nước
· Làm quyết toán thuế TNCN, thuế TNDN
· Tạo tài liệu nhân sự
· Các công việc khác theo yêu cầu của ban Giám đốc
· Đã từng làm kế toán ở công ty có vốn đầu tư nước ngoài là một lợi thế
Thời gian làm việc:
Từ thứ 2 tới thứ 7: 8h00 đến 17h00 (Thứ 7 nếu không có việc gấp thì được nghỉ)

Với Mức Lương Từ 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tuổi: từ 25
· Kinh nghiệm làm việc: tối thiểu 02 năm
· Biết thêm ngoại ngữ là một lợi thế (Anh, Nhật)
· Trình độ văn hóa : tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành tương đương trở lên
· Có khả năng giải quyết vấn đề tốt và khả năng ra quyết định chính xác, nhanh chóng
· Trung thực, cẩn thận và chi tiết
· Chịu được áp lực công việc và tinh thần ham học hỏi, cầu tiến cao

Tại CÔNG TY TNHH HUNET VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

· Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực (Từ 13,000,000 VNĐ trở lên / Gross)
· Được tham gia đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Nhà nước
· Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp
· Được mua thêm bảo hiểm tai nạn
· Được khám sức khỏe hàng năm
· Thưởng tháng 13 hàng năm
· Có tiệc cuối năm và quà tặng khi lễ/tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HUNET VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HUNET VIỆT NAM



Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 36, Đường Hoa Hồng (khu DCRM), Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

