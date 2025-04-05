Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH FUKUDA.AI làm việc tại Tây Ninh thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH FUKUDA.AI
Ngày đăng tuyển: 05/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
CÔNG TY TNHH FUKUDA.AI

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH FUKUDA.AI

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Tây Ninh: Công ty Fukuda.AI, tổ 3 khu phố An Phú, phường An Tịnh, Trảng Bàng, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Ghi chép, hạch toán và quản lý các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán, lập báo cáo tài chính định kỳ.
Quản lý thu chi, công nợ, thuế, bảo hiểm, tiền lương và các nghĩa vụ tài chính khác.
Hỗ trợ kiểm toán, cơ quan thuế trong các đợt kiểm tra, quyết toán.
Thực hiện các nhiệm vụ kế toán khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.
Có chứng chỉ kế toán trưởng do Bộ Tài chính cấp.
Ưu tiên có chứng chỉ CPA, ACCA, CMA hoặc tương đương.
Ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán trưởng hoặc vị trí tương đương.
Am hiểu về thuế, tài chính, kế toán và các quy định pháp luật liên quan.
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phù hợp với doanh nghiệp tuyển dụng
Thành thạo word, excel và phần mềm kế toán (MISA, SAP, Oracle, Fast...).
Nắm vững các quy định về thuế, chế độ kế toán, kiểm toán.
Lập báo cáo tài chính, dự báo tài chính, kiểm soát chi phí hiệu quả.
Lãnh đạo & quản lý: Điều hành, kiểm soát và phân công công việc cho đội ngũ kế toán.
Lãnh đạo & quản lý:
Phân tích & tư duy logic: Đánh giá rủi ro tài chính, đưa ra quyết định hợp lý.
Phân tích & tư duy logic:
Giao tiếp & đàm phán: Làm việc với cơ quan thuế, ngân hàng, kiểm toán.
Giao tiếp & đàm phán:
Tổ chức & quản lý thời gian: Đảm bảo tiến độ báo cáo tài chính và các công việc quan trọng khác.
Tổ chức & quản lý thời gian:

Tại CÔNG TY TNHH FUKUDA.AI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Mức lương thoả thuận.
Chế độ bảo hiểm, phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Cơ hội thăng tiến, đào tạo và phát triển chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FUKUDA.AI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH FUKUDA.AI

CÔNG TY TNHH FUKUDA.AI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tổ 3, Khu phố An Phú, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

