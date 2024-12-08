Tuyển Kế toán trưởng Cổ phần phát triển thương mại và dịch vụ Trường Sinh làm việc tại Ninh Bình thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: Số 9 đường Phúc Sơn, Ninh Tiến, TP Ninh Bình, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tổ chức, điều hành và chịu trách nhiệm về bộ máy kế toán Công ty

Kiểm, duyệt các chứng từ và các báo cáo hàng tháng của Công ty

Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, về các vấn đề liên quan Tài chính - Kế toán

Phối hợp với các phòng ban liên quan về vấn đề Kế toán

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty

Các công việc phát sinh theo yêu cầu của BLĐ

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm vững và am hiểu các Chuẩn mực Kế toán, Luật Kế toán, Luật quản lý thuế, các văn bản luật liên quan đến Kế toán, Thuế.

Chứng chỉ Kế toán Trưởng

Biết tổng hợp và phân tích báo cáo Tài chính.

Am hiểu về các lĩnh vực Kế toán sản xuất, Dịch vụ, Thương mại, Tài chính,....

Có kiến thức về Tài chính doanh nghiệp.

Tại Cổ phần phát triển thương mại và dịch vụ Trường Sinh Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc giờ hành chính

Lương: 15.000.000đ – 25.000.000đ

Chế độ lễ Tết, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cổ phần phát triển thương mại và dịch vụ Trường Sinh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin