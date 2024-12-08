Tuyển Kế toán trưởng Cổ phần phát triển thương mại và dịch vụ Trường Sinh làm việc tại Ninh Bình thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Cổ phần phát triển thương mại và dịch vụ Trường Sinh
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Ninh Bình: Số 9 đường Phúc Sơn, Ninh Tiến, TP Ninh Bình, Thành phố Ninh Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Tổ chức, điều hành và chịu trách nhiệm về bộ máy kế toán Công ty
Kiểm, duyệt các chứng từ và các báo cáo hàng tháng của Công ty
Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, về các vấn đề liên quan Tài chính - Kế toán
Phối hợp với các phòng ban liên quan về vấn đề Kế toán
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty
Các công việc phát sinh theo yêu cầu của BLĐ
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm vững và am hiểu các Chuẩn mực Kế toán, Luật Kế toán, Luật quản lý thuế, các văn bản luật liên quan đến Kế toán, Thuế.
Chứng chỉ Kế toán Trưởng
Biết tổng hợp và phân tích báo cáo Tài chính.
Am hiểu về các lĩnh vực Kế toán sản xuất, Dịch vụ, Thương mại, Tài chính,....
Có kiến thức về Tài chính doanh nghiệp.
Tại Cổ phần phát triển thương mại và dịch vụ Trường Sinh Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc giờ hành chính
Lương: 15.000.000đ – 25.000.000đ
Chế độ lễ Tết, du lịch hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cổ phần phát triển thương mại và dịch vụ Trường Sinh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
