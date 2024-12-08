Tuyển Kế toán trưởng Cổ phần phát triển thương mại và dịch vụ Trường Sinh làm việc tại Ninh Bình thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng Cổ phần phát triển thương mại và dịch vụ Trường Sinh làm việc tại Ninh Bình thu nhập 15 - 25 Triệu

Cổ phần phát triển thương mại và dịch vụ Trường Sinh
Ngày đăng tuyển: 08/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/01/2025
Cổ phần phát triển thương mại và dịch vụ Trường Sinh

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Cổ phần phát triển thương mại và dịch vụ Trường Sinh

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Ninh Bình: Số 9 đường Phúc Sơn, Ninh Tiến, TP Ninh Bình, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tổ chức, điều hành và chịu trách nhiệm về bộ máy kế toán Công ty
Kiểm, duyệt các chứng từ và các báo cáo hàng tháng của Công ty
Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, về các vấn đề liên quan Tài chính - Kế toán
Phối hợp với các phòng ban liên quan về vấn đề Kế toán
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty
Các công việc phát sinh theo yêu cầu của BLĐ

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm vững và am hiểu các Chuẩn mực Kế toán, Luật Kế toán, Luật quản lý thuế, các văn bản luật liên quan đến Kế toán, Thuế.
Chứng chỉ Kế toán Trưởng
Biết tổng hợp và phân tích báo cáo Tài chính.
Am hiểu về các lĩnh vực Kế toán sản xuất, Dịch vụ, Thương mại, Tài chính,....
Có kiến thức về Tài chính doanh nghiệp.

Tại Cổ phần phát triển thương mại và dịch vụ Trường Sinh Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc giờ hành chính
Lương: 15.000.000đ – 25.000.000đ
Chế độ lễ Tết, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cổ phần phát triển thương mại và dịch vụ Trường Sinh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Cổ phần phát triển thương mại và dịch vụ Trường Sinh

Cổ phần phát triển thương mại và dịch vụ Trường Sinh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 6, Khu Xa Liên, phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

