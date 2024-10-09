Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIFAMART làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIFAMART
- Hà Nội: Số 850 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 22 Triệu
Công tác nghiệp vụ: Quản lý chung mọi hoạt động liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán (Thuế, Ngân hàng, Nội bộ...).
Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán
Kiểm soát chi phí
Công tác báo cáo Tài chính - Kế toán theo quy định
Quản lý, đào tạo nhân viên trực thuộc
Công tác nghiệp vụ: Quản lý chung mọi hoạt động liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán (Thuế, Ngân hàng, Nội bộ...).
Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán
Kiểm soát chi phí
Công tác báo cáo Tài chính - Kế toán theo quy định
Quản lý, đào tạo nhân viên trực thuộc
Với Mức Lương 20 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán - Tài chính Doanh nghiệp hoặc Thuế
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm Kế toán
5 năm kinh nghiệm ở vị trí ứng tuyển
Đã có kinh nghiệm làm tại các doanh nghiệp thực phẩm, hàng tiêu dùng hệ thống bán lẻ.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIFAMART Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực
Tham gia BHXH, phép năm
Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIFAMART
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI