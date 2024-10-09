Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIFAMART làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 22 Triệu

Mức lương 20 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 850 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 22 Triệu

Công tác nghiệp vụ: Quản lý chung mọi hoạt động liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán (Thuế, Ngân hàng, Nội bộ...). Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán Kiểm soát chi phí Công tác báo cáo Tài chính - Kế toán theo quy định Quản lý, đào tạo nhân viên trực thuộc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán - Tài chính Doanh nghiệp hoặc Thuế Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm Kế toán 5 năm kinh nghiệm ở vị trí ứng tuyển Đã có kinh nghiệm làm tại các doanh nghiệp thực phẩm, hàng tiêu dùng hệ thống bán lẻ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIFAMART Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực Tham gia BHXH, phép năm Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của Công ty

