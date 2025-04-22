Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ SHT làm việc tại Hà Nội thu nhập 26 - 30 Triệu

Mức lương 26 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trung Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng

Đảm nhiệm vị trí Kế toán trưởng, trực tiếp quản lý hoạt động của phòng Kế toán, chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty.

Đọc, hiểu các văn bản, thông tư, luật thuế để hướng dẫn bộ phận và các phòng ban về các nghiệp vụ, quy trình liên quan đến kế toán.

Phân tích báo cáo tài chính định kỳ để đánh giá tình hình Tài chính Công ty, kịp thời tư vấn cho Ban lãnh đạo về các vấn đề liên quan đến tình hình tài chính, các biện pháp giúp công ty nâng cao hiệu quả, lợi nhuận. Tư vấn về đầu tư và quản lý vốn cho công ty.

Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị, báo cáo tài chính theo các chuẩn mực kế toán chung.

Đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về thuế và kế toán của Việt Nam.

Xây dựng, phát triển đội ngũ nhân viên phòng Kế Toán.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Kế toán - Kiểm Toán - Tài Chính

Kinh nghiệm trên 5 năm liên tục làm việc tại vị trí Kế toán trưởng

Nắm chắc, hiểu vững các quy định của Luật kế toán, Luật thuế, các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Có kinh nghiệm báo cáo và kiểm toán báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán

Thành thạo sử dụng các phần mềm kế toán hiện đại: Misa, SAP, ...

Kỹ năng quản lý, truyền đạt tốt, khả năng đào tạo các nhân viên kế toán dưới quyền.

Có kinh nghiệm xây dựng hệ thống báo cáo nội bộ hiệu quả.

Có khả năng phân tích, tổng hợp tài chính tốt.

Trung thực, chính trực, bảo mật thông tin.

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập từ 26 tr

Thưởng Lễ Tết 1 năm 4 lần (Tết Dương lịch, Âm lịch, ngày 01/05, ngày thành lập công ty).

Hỗ trợ ăn trưa 1tr/người/tháng, chi phí gửi xe tại công ty

Tham gia các hoạt động du lịch, team building của công ty.

Được cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc.

Được nghỉ các ngày lễ tết theo quy định của Nhà nước. 12 ngày phép năm

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển

