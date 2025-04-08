Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP
Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 16, BT2 Trần Thủ Độ, Đô thị mới Pháp vân Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu
Tổ chức, điều hành tất cả hoạt động tài chính hàng ngày của công ty theo chuẩn mực tế toán và tham mưu thường xuyên cho Ban giám đốc.
Quản lý, đào tạo, hướng dẫn nhân viên trong phòng kế toán theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.
Báo cáo tài chính, tham mưu và tư vấn cho Ban Lãnh Đạo công ty về các vấn đề quản lý dòng tiền
Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI