Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Tổ chức, điều hành tất cả hoạt động tài chính hàng ngày của công ty theo chuẩn mực tế toán và tham mưu thường xuyên cho Ban giám đốc.

Quản lý, đào tạo, hướng dẫn nhân viên trong phòng kế toán theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.

Báo cáo tài chính, tham mưu và tư vấn cho Ban Lãnh Đạo công ty về các vấn đề quản lý dòng tiền