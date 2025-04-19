Tuyển Kế toán trưởng HỘ KINH DOANH ĐÀO XUÂN THẮNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu

Mức lương 17 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 33BT2 Vinaconnex3 Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 17 - 22 Triệu

Phụ trách toàn bộ nghiệp vụ kế toán của công ty.

Kiểm tra, đối chiếu và hoàn thiện các báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm (GTGT, TNDN, TNCN,...).

Lập báo cáo tài chính, báo cáo nội bộ hàng tháng.

Theo dõi và quản lý chi phí, công nợ, nhập – xuất – tồn kho.

Lưu trữ, quản lý hóa đơn, chứng từ, hợp đồng theo quy định.

Tư vấn cho Ban lãnh đạo các vấn đề liên quan đến thuế, tài chính doanh nghiệp.

Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán khi có yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo từ Giám đốc.

Với Mức Lương 17 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độ tuổi từ 27 – 36.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm thực tế trong vai trò Kế toán tổng hợp hoặc Kế toán trưởng.

Thành thạo phần mềm kế toán Misa Amis và công cụ văn phòng (Excel, Word).

Trung thực, cẩn thận, tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc.

Tác phong chuyên nghiệp, tư duy tích cực.

Tại HỘ KINH DOANH ĐÀO XUÂN THẮNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 17 – 22 triệu (có thể thương lượng cao hơn theo năng lực).

Bạn được tham gia BHXH, BHYT khi ký hợp đồng chính thức và các phúc lợi xã hội khác theo quy định

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Thưởng lễ tết và tháng lương thứ 13: Tùy vào kế quả hoạt động kinh doanh của đơn vị.

Phụ cấp ăn trưa, điện thoại, xăng xe

Mỗi năm có 1 kỳ nghỉ ngắn hạn cùng team.

Tăng lương và thưởng theo hiệu quả công việc

Nhân viên có năng lực tốt có thể ký hợp đồng chính thức khi chưa hết thời gian thử việc

Môi trường làm việc cởi mở, công bằng, văn minh và thẳng thắn; cổ vũ những ý tưởng mới và sự đột phá trong quá trình làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH ĐÀO XUÂN THẮNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin