Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH GIP GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

Mức lương 40 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng

Xây dựng hệ thống kế toán phù hợp với ngành dịch vụ Thương mại điện tử và kho vận quốc tế (Dịch vụ Fulfillment);

Kiểm soát tài chính và dòng tiền;

Quản lý chi phí và kiểm soát ngân sách;

Quản lý công nợ phải thu – phải trả;

Thanh toán quốc tế;

Lập báo cáo tài chính nội bộ và theo quy định pháp luật;

Phân tích tài chính và đề xuất chiến lược;

Tuân thủ quy định thuế trong nước và quốc tế;

Làm việc với cơ quan thuế và kiểm toán;

Kiểm toán và kiểm soát rủi ro tài chính;

Tối ưu hóa quy trình kiểm toán nội bộ;

Hỗ trợ phòng kinh doanh trong việc xây dựng chính sách giá cả;

Phân tích tài chính cho các quyết định mở rộng thị trường;

Hỗ trợ CFO/CEO trong các quyết định đầu tư tài chính;

Tổ chức và quản lý phòng kế toán;

Nâng cao hiệu suất làm việc của đội ngũ kế toán.

Yêu Cầu Công Việc

03 năm kinh nghiệm vị trí tương đương một trong những lĩnh vực sau: Vận tải quốc tế, hoặc XNK, hoặc Chuỗi bán lẻ, hoặc Thương mại điện tử;

năm kinh nghiệm vị trí tương đương một trong những lĩnh vực sau: Vận tải quốc tế, hoặc XNK, hoặc Chuỗi bán lẻ, hoặc Thương mại điện tử;

Có kinh nghiệm làm việc trong doanh nghiệp có: Quy mô doanh thu từ 100 tỉ/ năm và từ 200 nhân sự trở lên;

Nắm vững các chính sách, chế độ Tài chính - Kế toán, Thuế & quản lý tài chính hiện hành;

Lập thành thạo Báo cáo tài chính chuyên sâu;

Có kinh nghiệm kê khai thuế và xử lý thuế nước ngoài + trong nước (Khu vực Đông Nam Á);

Có kinh nghiệm xử lý dòng tiền từ nước ngoài về Việt Nam (bao gồm cả chính ngạch và tiểu ngạch);

Có khả năng làm việc với bên công nghệ hoặc xây dựng phần mềm kế toán;

Thành thạo Excel, Power BI.

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập lên tới 60.000.000 VNĐ/ Tháng gồm:

Lương cơ bản 35.000.000 - 45.000.000 VNĐ/Tháng (Thỏa thuận theo năng lực);

Thưởng KPI tháng;

Thưởng dự án;

Phụ cấp ăn trưa (30.000/ngày), gửi xe;

Lương thứ 13, thưởng các ngày Lễ/Tết;

Xét tăng lương tối thiểu 1 lần/năm;

Tham gia gói BHSK cao cấp PVI;

Thời gian làm việc linh hoạt, ít nhất 3 ngày WFH/tháng;

Tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước;

Hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty;

Du lịch ít nhất 2 lần 1 năm (Cơ hội du lịch nước ngoài);

Học tiếng Anh giao tiếp miễn phí tại Công ty với Giáo viên nước ngoài;

Môi trường năng động, trẻ sáng tạo và chuyên nghiệp;

Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân, hướng tới các giá trị bền vững;

Được Công ty hỗ trợ tham gia các khóa học chuyên môn theo nhu cầu công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển

