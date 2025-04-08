Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Eduglobal làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 55 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc

- Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các công việc kế toán hàng ngày, lưu trữ chứng từ,..

- Kiểm soát tạm ứng, thanh toán, thu chi,..

- Quản lý dòng tiền, lập kế hoạch thu chi hợp lý

- Tổ chức bộ máy kế toán khoa học, tiết kiệm, hiệu quả

- Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định của pháp luật

- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính: Nam/nữ

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính

- Trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm về giáo dục

- Thành thạo tin học văn phòng

- Tổ chức, lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch hiệu quả

- Giao tiếp tốt, trung thực, chăm chỉ, nhanh nhẹn

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Eduglobal Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 18-20tr, thỏa thuận thêm theo năng lực

- Đầy đủ chế độ quyền lợi theo quy định

- Thưởng kinh doanh của công ty…

- Môi trường làm việc thân thiện

- Thời gian làm việc: thứ 2-sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Eduglobal

