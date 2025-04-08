Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Eduglobal làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Eduglobal làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Eduglobal
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Eduglobal

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Eduglobal

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- số 55 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

- Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các công việc kế toán hàng ngày, lưu trữ chứng từ,..
- Kiểm soát tạm ứng, thanh toán, thu chi,..
- Quản lý dòng tiền, lập kế hoạch thu chi hợp lý
- Tổ chức bộ máy kế toán khoa học, tiết kiệm, hiệu quả
- Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính
- Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định của pháp luật
- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/nữ
- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính
- Trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm về giáo dục
- Thành thạo tin học văn phòng
- Tổ chức, lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch hiệu quả
- Giao tiếp tốt, trung thực, chăm chỉ, nhanh nhẹn

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Eduglobal Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 18-20tr, thỏa thuận thêm theo năng lực
- Đầy đủ chế độ quyền lợi theo quy định
- Thưởng kinh doanh của công ty…
- Môi trường làm việc thân thiện
- Thời gian làm việc: thứ 2-sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Eduglobal

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Eduglobal

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Eduglobal

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 58 Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

