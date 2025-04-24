Tuyển Kế toán trưởng CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH KUKDONG LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 164, đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập báo cáo kế toán định kỳ (tháng, quý, năm) theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của công ty.

Duy trì dữ liệu gốc về các định khoản tài khoản/ trung tâm chi phí

Hợp nhất báo cáo tài chính theo luật định hàng tháng của công ty

Tính thuế, giải quyết các các vấn đề liên quan thuế: thuế TNDN, thuế môn bài, thuế TNCN…

Sắp xếp cân đối các khoản phải thu và các khoản phải trả.

Đảm bảo các tài khoản kế toán trên Sổ cái chung

Đảm bảo các tài khoản kế toán cho chi phí tiền lương

Thiết lập hoạt động báo cáo.

Cập nhật và quản lý thông tin kế toán trên hệ thống phần mềm kế toán.

Phân loại, sắp xếp và lưu trữ chứng từ kế toán một cách khoa học và hiệu quả.

Tham gia vào việc thực hiện các giải pháp công nghệ: phần mềm kế toán, báo cáo, quản lý dữ liệu

Hỗ trợ và tư vấn cho Ban Giám đốc những ý kiến chuyên môn

Thực hiện các công việc khác liên quan đến chuyên môn theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, logistics.

Nắm vững các nguyên tắc kế toán, quy định về thuế và pháp luật liên quan đến hoạt động kế toán.

Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Fast Accounting, Ecount...).

Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Excel (các hàm, bảng tính, biểu đồ...).

Có khả năng phân tích, tổng hợp số liệu và lập báo cáo chính xác.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng giao tiếp tốt và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Tiếng Anh giao tiếp

Tại CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH KUKDONG LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính theo năng lực.

Xét thưởng hàng năm theo hiệu suất làm việc.

Lương được điều chỉnh căn cứ vào hiệu suất làm việc.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

Tham gia vào các sự kiện du lịch, team building hàng năm của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH KUKDONG LOGISTICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin