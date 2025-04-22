Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA
Ngày đăng tuyển: 22/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/05/2025
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Quản Lý Hoạt Động Kế Toán
Tổ chức, điều hành và kiểm soát hoạt động của bộ phận kế toán.
Đảm bảo mọi hoạt động kế toán diễn ra chính xác, minh bạch và tuân thủ đúng các quy định pháp luật.
Lập Báo Cáo Tài Chính
Lập các báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, và các báo cáo khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo.
Phân tích và giải trình các biến động tài chính.
Quản Lý Sổ Sách Kế Toán
Kiểm tra, giám sát việc ghi chép sổ sách kế toán đảm bảo đúng quy định và chuẩn mực kế toán.
Quản lý và theo dõi các khoản thu chi, công nợ, tài sản và nguồn vốn.
Quản Lý Thuế
Tính toán và thực hiện các nghĩa vụ thuế của công ty.
Lập và nộp các báo cáo thuế định kỳ, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về thuế.
Kiểm Soát Nội Bộ
Xây dựng và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả.
Đảm bảo các quy trình kế toán được thực hiện đúng và phòng ngừa rủi ro tài chính.
Đào Tạo và Phát Triển Nhân Viên
Đào tạo và hướng dẫn nhân viên kế toán trong việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán.
Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên và đề xuất các biện pháp cải tiến

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh Nghiệm
Có ít nhất 2 năm ở vị trí kế toán trưởng. Ưu tiên làm trong lĩnh vực thương mại điện tử hoặc logistic, hệ thống chuỗi
Kỹ Năng
Kỹ năng quản lý và lãnh đạo xuất sắc.
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình.
Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán và tin học văn phòng (đặc biệt là Excel).
Phẩm Chất Cá Nhân
Trung thực, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao.
Khả năng làm việc dưới áp lực và đáp ứng thời hạn.
Tư duy logic và chú ý đến chi tiết.

Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:30-40Tr (Lương cứng+ Phụ cấp + Thưởng). Lương cứng deal theo kinh nghiệm khi PV
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động
Được đào tạo kiến thức, nghiệp vụ và phát triển bản thân
Được đóng BHXH, thưởng các ngày lễ, Tết, lương tháng 13,…. Theo quy định của công ty
Được tham gia các sự kiện, teambuilding và các hoạt động khác của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 ngách 90/2 đường Bưởi phường Ngọc Khánh quận Ba Đình thành phồ Hà Nội

