Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Alumax Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

2.1 Quản lý bộ phận kế toán:

- Kế toán trưởng có nhiệm vụ quản lý, điều hành và đảm bảo hiệu suất làm việc của bộ phận kế toán, họ chịu trách nhiệm cuối cùng về các vấn đề liên quan đến quản trị tài chính của doanh nghiệp.

- Một số công việc của kế toán trưởng liên quan đến nhiệm vụ này, bao gồm:

+ Lập biểu mẫu tài liệu, giấy tờ liên quan đến tài chính theo quy định của pháp luật Việt Nam.

+ Xây dựng kế hoạch công việc, đồng thời triển khai thực thi các nhiệm vụ của bộ phận kế toán.

+ Tổ chức, quản lý các hoạt động kiểm kê tài sản, dòng tiền liên quan đến các hoạt động kinh doanh và quyền lợi của doanh nghiệp theo định kỳ

2.2Đảm bảo tính chính xác, hợp pháp của sổ sách kế toán:

- Kế toán trưởng cần rà soát kịp thời các sổ sách kế toán, đảm bảo tính chính xác, hợp pháp. Bởi đây là những tài liệu thường xuyên được các cơ quan có thẩm quyền thanh tra:

+ Tính toán giá thành sản phẩm và hạch toán thuế.

+ Tính toán tiền lương và các loại bảo hiểm của nhân viên.

+ Đối chiếu công nợ với khách hàng, ngân hàng, chủ đầu tư.

+ Tiến hành kiểm soát quy trình lập sổ sách, tài liệu, quy trình kiểm kê tài sản trong công ty.

+ Xây dựng bảng cân đối kế toán, tiến hành rà soát các báo cáo nguồn tài chính của doanh nghiệp.

+ Theo dõi, giám sát các hoạt động lưu trữ sổ sách, tài liệu kế toán như hóa đơn, chứng từ,... theo đúng quy định.

2.3Giám sát hoạt động quyết toán:

- Hoạt động quyết toán thường diễn ra vào cuối năm, những khoản thu - chi, kiểm kê tài sản,... sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp.

- Việc giám sát các hoạt động quyết toán đồng thời cũng giúp kế toán trưởng kịp thời nắm rõ tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, đưa ra những giải pháp kịp thời nhằm tối ưu chi phí, tăng hiệu quả trong các hoạt động.

2.4Báo cáo

- Báo cáo tài chính là bản ghi tóm tắt về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo quý hoặc năm

- Báo cáo tuần/tháng/quý/năm.

- Xây dựng và tổng hợp các BC theo yêu cầu của cơ quan chức năng theo đúng quy định của pháp luật.

2.5Tham gia phân tích, dự báo nguồn tài chính cho công ty:

- Tham gia vào quá trình phân tích, dự báo nguồn tài chính là nhiệm vụ rất quan trọng đối với một kế toán trưởng.

- Dựa vào những số liệu này, các nhà lãnh đạo cấp cao sẽ biết nên đầu tư vào lĩnh vực nào, cần tăng hay giảm ngân sách, nguồn vốn, đồng thời dự báo những rủi ro phát sinh để kịp thời đưa ra những kế hoạch khắc phục.

2.6Quản lý, đào tạo kế toán viên:

- Là người điều hành bộ phận kế toán của doanh nghiệp, kế toán trưởng cần đảm bảo cấp dưới của mình hoàn thành công việc và đáp ứng các yêu cầu chuyên môn của ngành kế toán:

+ Phân công, điều phối công việc phù hợp với khả năng của từng kế toán viên.

+ Theo dõi, đo lường và đánh giá hiệu suất công viên của mỗi thành viên.

+ Đưa ra các chính sách hoặc tham gia vào quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các kế toán viên theo định kỳ.

2.7Công việc khác

- Trên thực tế, kế toán trưởng cần thực hiện nhiều công việc với áp lực cao hơn, tùy vào quy mô và đặc thù của mỗi doanh nghiệp. Một số công việc khác mà kế toán trưởng có thể phải đảm nhiệm bao gồm:

+ Thực hiện các giao dịch vay tín dụng với các bên liên quan như ngân hàng hoặc trong lĩnh vực tài chính.

+ Đưa ra các đề xuất nhằm cải tiến hạn chế trong hoạt động xử lý công việc của bộ phận kế toán.

+ Điều hành, tổ chức các cuộc họp nội bộ của bộ phận kế toán, tham gia các cuộc họp với ban lãnh đạo cấp cao khi có yêu cầu.