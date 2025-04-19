Tuyển Kế toán trưởng Tập đoàn Khách Sạn A25 làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng Tập đoàn Khách Sạn A25 làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu

Tập đoàn Khách Sạn A25
Ngày đăng tuyển: 19/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/05/2025
Tập đoàn Khách Sạn A25

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Tập đoàn Khách Sạn A25

Mức lương
30 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 98 Sơn Tây

- Kim Mã

- Ba Đình

- Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 30 - 60 Triệu

- Quản lý và điều hành hoạt động của phòng kế toán cơ sở
- Trực tiếp chỉ đạo công tác hạch toán kế toán, kiểm soát tài chính và thiết lập hệ thống số sách, báo cáo theo quy định của Nhà nước và quy định của Công ty. Kiểm tra hồ sơ khai thuế, hồ sơ quyết toán thuế, làm việc với cơ quan thuế,
- Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh của khách sạn, đề xuất với lãnh đạo các giải pháp để sử dụng hiệu quả vốn và tài sản của Công ty.
- Thiết lập, bảo quản và lưu trữ hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan một cách khoa học theo thời hạn quy định của pháp luật và Công ty.
- Trực tiếp kiểm soát, xét duyệt các chứng từ thu chi, thanh toán theo đúng quy trình, trên nguyên tắc hợp pháp theo đúng quy định của Pháp luật và Công ty.
- Thường xuyên cập nhật kiểm tra giá cả của các mặt hàng thu mua vào khách sạn để có phương án điều chỉnh phù hợp.
- Trực tiếp kiểm soát hệ thống luồng tiền, thu chi và báo cáo quỹ định kỳ theo quy định.
- Tham mưu Ban giám đốc về tình hình tài chính của Công ty.
- Phân công nhiệm vụ và giám sát nhân viên thực hiện công việc đúng trách nhiệm và quyền hạn.
- Đào tạo và tổ chức nhân sự trong phòng để thực hiện các công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương 30 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ (ưu tiên)
- Có bằng cấp chuyên ngành kế toán, chứng chỉ kế toán trưởng
- Có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên
- Biết sử dụng phần mềm kế toán
- Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc

Tại Tập đoàn Khách Sạn A25 Thì Được Hưởng Những Gì

- Từ 6 tháng xét tăng lương 1 lần
- Chế độ thâm niên cao: từ tháng thứ 13 trở đi mỗi năm được thưởng thêm 3% thâm niên.
- Có chỗ ở khi nhân viên có nhu cầu
- Khen thưởng tuần / tháng / năm và khi có đóng góp xây dựng Tập đoàn
- Phụ cấp trách nhiệm (theo từng bộ phận)
- Chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ, sinh nhật.
- BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Khách Sạn A25

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập đoàn Khách Sạn A25

Tập đoàn Khách Sạn A25

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 90 - 94 Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

