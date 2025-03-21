Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Hải An làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 378 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

- Thực hiện thống kê báo cáo tổng hợp công ty theo tuần, tháng, quý, năm

- Phân tích các chỉ số, hiệu quả kinh doanh theo khối, phòng ban, khu vực, công ty

- Kiểm soát giá mua – giá bán, doanh thu, chi phí theo từng đơn hàng, và toàn công ty

- Theo dõi điều khoản, chính sách hợp đồng, phụ lục khách hàng, nhà cung cấp. Chịu trách nhiệm về đơn giá trên hợp đồng, phụ lục trước khi trình Công ty ký kết

- Quản lý, kiểm soát các dữ liệu trên phần mềm công ty. Chịu trách nhiệm về dữ liệu chi phí giá cơ sở của công ty trên Phần mềm

YÊU CẦU:

• Trình độ: Đại học ngành Kinh tế/ Kế toán / Tài chính.

• Yêu cầu có 2 năm kinh nghiệm thống kê hoặc kế toán doanh thu, tổng hợp. Ưu tiên từng làm các công ty logistics

• Vi tính văn phòng: Thành thạo các phần mềm Excel, Word..

QUYỀN LỢI:

• Thu nhập: 9 - 12 triệu cộng với bổ sung lương theo KPI và kết quả hoạt động kinh doanh theo Quý, theo năm

