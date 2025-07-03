Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CƠ KHÍ VIỆT MINH LONG làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Đường Vĩnh Phú 33, KP. Tây, P. Vĩnh Phú, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Nghiệp vụ giá thành

Tập hợp chi phí, tính giá thành sản xuất

Quản lý chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và phân bổ chi phí cho từng giai đoạn thi công

Theo dõi chi phí, tính giá thành, quyết toán công trình

Nghiệp vụ tiền

Kiểm soát số liệu Hạch toán thu - chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

Hạch toán, theo dõi các khoản vay và thực hiện các công tác liên quan đến ngân hàng

Nghiệp vụ tổng hợp

Kiểm soát hoạt động chi tiêu trong doanh nghiệp và quản lý ngân sách Trong -phạm vi phụ trách

Kiểm soát tính hợp lý hợp lệ của hóa đơn đầu vào, đầu ra và chứng từ khác

Đối chiếu số liệu phát sinh thực tế với dự toán để đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động kế toán

Thu thập thông tin, dữ liệu, tổng hợp và quản lý thông tin để nắm bắt được tình hình tài chính chung, những chi phí phát sinh riêng

Lập các báo cáo chi phí trình lên cấp trên Trong phạm vi phụ trách

Kiểm tra, hạch toán chính xác các khoản mục chi phí của công ty, ví dụ như: chi phí quản lý, chi phí sản xuất, chi phí bán hàng , ...

Hạch toán quản trị theo quy định (đúng kỳ, đúng mã phí, mã bộ phận)

Sắp xếp, lưu trữ chứng từ, sổ sách khoa học, đặc biệt các biên bản nghiệm thu và hợp đồng thanh lý, hồ sơ quyết toán công trình,...

Tập hợp các báo cáo dự báo doanh thu - chi phí và Lập báo cáo dòng tiền định kỳ hàng tuần, hàng tháng

Tổ chức vào đào tạo nghiệp vụ cho kế toán viên

Kiểm soát số liệu liên quan báo cáo thuế định kỳ đảm bảo đúng với quy định của cơ quan nhà nước

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Thực hiện các báo cáo kế toán theo yêu cầu

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 1988 đến 1996 Nam/Nữ

-Có mong muốn lên Kế toán trưởng

- Linh hoạt trong công việc, giao tiếp tốt

- Thành thạo Excel, Misa, Amis hoặc các phần mềm kế toán khác

- 04 năm trở lên tại vị trí kế toán tổng hợp công ty sản xuất hoặc kế toán giá thành

- Kỹ năng phân tích, xử lý số liệu chính xác, cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc

- Nắm vững các quy định về thuế (GTGT, TNCN, TNDN) và chuẩn mực kế toán Việt Nam

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CƠ KHÍ VIỆT MINH LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15 - 18 tr (Tùy vào kinh nghiệm và kỹ năng có thể deal lương cao hơn)

Thưởng lương tháng thứ 13

Hỗ trợ bữa trưa: 30.000 vnđ/ngày làm việc

Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ bao gồm: BHYT, BHXH, BHTN

Chế độ nghỉ phép: 12 ngày phép/năm, từ 5 năm kinh nghiệm làm việc trở lên sẽ tăng thêm 1 ngày phép

Các chế độ thưởng, tặng quà: sinh nhật, kết hôn, sinh con, các ngày lễ (8/3, 20/10, 1/6, ngày thành lập công ty...), các ngày Tết (cổ truyền, Trung thu), ốm đau, hiệu quả công việc tốt, thâm niên làm việc lâu dài

Chế độ đào tạo: được hưởng chế độ đào tạo, phát triển chuyên môn bao gồm nội bộ và bên ngoài

Luôn được tạo điều kiện phát triển trong công việc, lộ trình thăng tiến rõ ràng

Các chế độ phúc lợi khác: Nội quy, trang bị máy tính, khám sức khoẻ định kỳ, Teambuilding, cấp phát đồng phục

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CƠ KHÍ VIỆT MINH LONG

