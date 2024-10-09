Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 37 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên các kế hoạch công việc chi tiết và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận kế toán. Thường xuyên tổ chức hoạt động kiểm kê các nguồn tài sản, dòng tiền liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc quyền lợi của doanh nghiệp. Điều phối công việc, giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên Kiểm soát quy trình lập các loại tài liệu, sổ sách; quy trình kiểm kê tài sản; Lập bảng cân đối kế toán; điều tra các báo cáo nguồn tài chính của doanh nghiệp. Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ gốc của doanh nghiệp theo đúng quy định. Giải quyết các vấn đề tài chính; tham mưu cho lãnh đạo đảm bảo nguồn lợi tài chính cho doanh nghiệp. Định kỳ phối hợp với các kế toán viên lập báo cáo tài chính tổng hợp tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Phối hợp với kế toán tổng hợp trình bày báo cáo tài chính trước ban lãnh đạo doanh nghiệp, với cơ quan kiểm toán. Thực hiện các giao dịch vay tín dụng với ngân hàng và trong lĩnh vực tài chính. Đưa ra đề xuất cải tiến những điểm bất hợp lý trong hoạt động xử lý công việc của bộ phận kế toán. Đề xuất cải tiến những điểm bất hợp lý trong công việc. Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ CĐ trở lên chuyên ngành Kế toán tài chính
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực dự án xây dựng, kế toán Ban Quản lý dự án.
Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về Tài chính Kế toán, nguyên tắc chuẩn mực tài chính Kế toán, các quy định liên quan đến doanh nghiệp, thuế và BHXH
Khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá và làm việc khoa học, chính xác
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm kế toán phổ biến
Chủ động trong công việc

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ các chính sách (BHXH, BHYT, BHTN, BH 24h, nghỉ phép hàng năm, lương thưởng...) và chế độ đãi ngộ của Tập đoàn
Mức thu nhập: Lương cạnh tranh + Thưởng năm + Thưởng các ngày lễ tết...
Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng & nghiệp vụ của công ty
Thưởng lễ tết; thưởng theo quý; du lịch nghỉ mát hàng năm.
Được làm việc trong môi trường văn hóa doanh nghiệp trẻ, năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.
Chế độ phúc lợi, công đoàn theo quy định của Tập đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 37 - Lê Văn Thiêm - Thanh Xuân - Hà Nội

