Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH MIỀN BẮC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH MIỀN BẮC Pro Company
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH MIỀN BẮC Pro Company

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH MIỀN BẮC Pro Company

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

- Phụ trách hợp nhất báo cáo tài chính, làm báo cáo quản trị cả hệ thống
- Tiến hành kiểm tra định kỳ báo cáo tài chính và sổ sách công ty. Lập báo cáo sau mỗi kỳ kiểm tra
- Tổng hợp & thông báo sai sót và hỗ trợ xử lý
- Lập kế hoạch lợi nhuận của công ty
- Hàng tháng lập báo cáo hợp nhất kết quả kinh doanh và cân đối kế toán. Hàng quý lập báo cáo hợp nhất đầy đủ.
- Theo dõi việc thực hiện các giải pháp cải thiện và có các báo cáo quản trị về kết quả đạt được
- Training nhân sự trong hệ thống làm đầu mối liên lạc giữa các công ty trong hệ thống
- Truyền đạt thông tin từ công ty mẹ tới các đơn vị công ty trực thuộc
- Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu độ tuổi: 25 – 40 tuổi
- Tốt nghiệp các trường: Kinh tế, Tài chính, Thương mại
- Có kinh nghiệm làm kế toán trưởng hoặc kế toán tổng hợp có kinh nghiệm làm hợp nhất báo cáo tài chính
- Có kinh nghiệm trong quản lý phòng hoặc nhóm (tối thiểu từ 4 người)
- Thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm kế toán
- Nắm chắc các nghiệp vụ kế toán và các luật thuế
- Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn trọng trong công việc, sẵn sang làm việc ở cường độ cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH MIỀN BẮC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập: 30.000.000 – 50.000.000VNĐ/tháng, bao gồm Lương cứng + phụ cấp + Hoa hồng + Thưởng + Hỗ trợ khác (Nếu có)
Thu nhập: 30.000.000 – 50.000.000VNĐ/tháng
Lương cứng + phụ cấp + Hoa hồng + Thưởng + Hỗ trợ khác (Nếu có)
- Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.
2. Được mua nhà ưu đãi giảm giá đặc biệt + trả góp 5 năm không lãi suất;
3. Mua ưu đãi Cổ phiếu DXG;
4. Đóng các khoản BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định (không gian lận bất kỳ 1 trường hợp nào);
5. Chính sách phúc lợi rất tốt: Khám chữa bệnh cho NLĐ hàng năm, du lịch nghỉ mát 1-2 lần/ năm, lương tháng 13, là 1 trong những công ty có thưởng tết cao, đến 6 tháng lương.
6. Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, năng động và chuyên nghiệp;
7. Chế độ đào tạo, hỗ trợ truyền thông tốt nhất – Là công ty BĐS được đánh giá có chế độ đào tạo và hỗ trợ nhân viên tốt nhất hiện nay.
8. Các hoạt động tập thể thường xuyên: Teambuilding, Outing, Bóng đá...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH MIỀN BẮC Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH MIỀN BẮC Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH MIỀN BẮC Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: T18, Center Building, số 1, đường Nguyễn Huy Tưởng - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

