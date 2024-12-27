Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH MIỀN BẮC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

- Phụ trách hợp nhất báo cáo tài chính, làm báo cáo quản trị cả hệ thống

- Tiến hành kiểm tra định kỳ báo cáo tài chính và sổ sách công ty. Lập báo cáo sau mỗi kỳ kiểm tra

- Tổng hợp & thông báo sai sót và hỗ trợ xử lý

- Lập kế hoạch lợi nhuận của công ty

- Hàng tháng lập báo cáo hợp nhất kết quả kinh doanh và cân đối kế toán. Hàng quý lập báo cáo hợp nhất đầy đủ.

- Theo dõi việc thực hiện các giải pháp cải thiện và có các báo cáo quản trị về kết quả đạt được

- Training nhân sự trong hệ thống làm đầu mối liên lạc giữa các công ty trong hệ thống

- Truyền đạt thông tin từ công ty mẹ tới các đơn vị công ty trực thuộc

- Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu độ tuổi: 25 – 40 tuổi

- Tốt nghiệp các trường: Kinh tế, Tài chính, Thương mại

- Có kinh nghiệm làm kế toán trưởng hoặc kế toán tổng hợp có kinh nghiệm làm hợp nhất báo cáo tài chính

- Có kinh nghiệm trong quản lý phòng hoặc nhóm (tối thiểu từ 4 người)

- Thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm kế toán

- Nắm chắc các nghiệp vụ kế toán và các luật thuế

- Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn trọng trong công việc, sẵn sang làm việc ở cường độ cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH MIỀN BẮC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập: 30.000.000 – 50.000.000VNĐ/tháng, bao gồm Lương cứng + phụ cấp + Hoa hồng + Thưởng + Hỗ trợ khác (Nếu có)

- Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.

Thu nhập: 30.000.000 – 50.000.000VNĐ/tháng

Lương cứng + phụ cấp + Hoa hồng + Thưởng + Hỗ trợ khác (Nếu có)

- Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.

2. Được mua nhà ưu đãi giảm giá đặc biệt + trả góp 5 năm không lãi suất;

3. Mua ưu đãi Cổ phiếu DXG;

4. Đóng các khoản BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định (không gian lận bất kỳ 1 trường hợp nào);

5. Chính sách phúc lợi rất tốt: Khám chữa bệnh cho NLĐ hàng năm, du lịch nghỉ mát 1-2 lần/ năm, lương tháng 13, là 1 trong những công ty có thưởng tết cao, đến 6 tháng lương.

6. Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, năng động và chuyên nghiệp;

7. Chế độ đào tạo, hỗ trợ truyền thông tốt nhất – Là công ty BĐS được đánh giá có chế độ đào tạo và hỗ trợ nhân viên tốt nhất hiện nay.

8. Các hoạt động tập thể thường xuyên: Teambuilding, Outing, Bóng đá...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH MIỀN BẮC Pro Company

