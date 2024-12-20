Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Thương Mại Trí Khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 07, Liền kề 03, Khu đô thị An Hưng, P. Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Chịu trách quản lý hoạt động phòng Tài chính kế toán bao gồm tổ chức và vận hành phòng kết toán, tư vấn cho BGĐ trong lĩnh vực tài chính;

Thiết lập hệ thống giám sát, kiểm soát việc thưc hiện kế hoạch của phòng kinh doanh và báo cáo định kỳ về kết quả và hiệu quả kinh doanh;

Quản lý nhu cầu vốn, giám sát quản lý dòng tiền và dự báo dòng tiền;

Quản lý thu xếp vốn vay và vốn chủ sở hữu, đảm bảo việc sử dụng phải hiệu quả;

Thực hiện việc hạch toán, báo cáo tài chính/thuế, các khoản thu/chi phải nộp cho ngân sách nhà nước, làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán;

Hướng dẫn đào tạo chuyên môn cho kế toán viên;

Làm việc với ngân hàng và tổ chức tín dụng... trong hoạt động vay vốn trung hạn, dài hạn, ngắn hạn, lưu chuyển tiền tệ;

Có kinh nghiệm làm kế toán trưởng ít nhất 2 năm trở lên làm việc tại vị trí tương đương;

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán/Tài chính các trường ĐH Tài Chính, Thương Mại, KTQD;

Có chứng chỉ kế toán trưởng;

Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán);

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Tại Công ty TNHH Thương Mại Trí Khang Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 20.000.000 trở lên (dựa trên khả năng của ứng viên);

Người lao động được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, hòa đồng, nhiều cơ hội thăng tiến;

Thưởng 6 tháng theo thành tích xuất sắc, chế độ nghỉ mát hàng năm và các chính sách phúc lợi khác của Công ty..

