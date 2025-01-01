Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 26 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính

- Có 02 – 03 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Kế toán tổng hợp hoặc trưởng nhóm Kế toán.

- Nắm vững chế độ kế toán.

- Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán

- Có khả năng phân tích, tổng hợp số liệu báo cáo

- Có kỹ năng làm việc độc lập, trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm, chấp hành nguyên tắc bảo mật thông tin

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm tham gia quyết toán thuế với các cơ quan quản lý Nhà nước

Tại Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 15 - 18 triệu (có thỏa thuận)

- Thưởng tháng lương thứ 13 cố định.

- Được tham gia các khoá đào tạo để nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng.

- Cơ hội thăng tiến và phát triển cao, làm việc trong môi trường trẻ, năng động và chuyên nghiệp.

- Được áp dụng các ưu đãi, giảm học phí khoá học tiếng Anh cho người thân và nhân viên theo chính sách của Công ty quy định.

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước và quy chế công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin